Kobieta w marynarce trzymająca portfel i gotówkę
Od 1 lipca 2026 r. wzrośnie płaca minimalna w sektorze ochrony zdrowia. Fot. PawelKacperek / Shutterstock

Od 1 lipca 2026 roku sektor ochrony zdrowia czeka kolejna fala podwyżek płacy minimalnej. Nowe stawki obejmą zarówno lekarzy ze specjalizacją, jak i personel niemedyczny, a wzrost wynagrodzeń wynika z ustawowej waloryzacji.

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Płaca minimalna w sektorze przedsiębiorstw wzrosła w marcu, a najniższe wynagrodzenie w gospodarce wynosi 4806 zł brutto. Ochrona zdrowia rządzi się jednak odrębnymi przepisami, które co roku 1 lipca aktualizują najniższe, gwarantowane stawki dla poszczególnych grup zawodowych. Tym razem podwyżki obejmą około 700 tysięcy medyków.

Mechanizm waloryzacji płac w ochronie zdrowia

Podwyżki płac minimalnych zgodnie z tzw. ustawą o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia wzrosną 1 lipca o 8,82 proc. Sposób ustalania zarobków opiera się na średnim wynagrodzeniu w gospodarce narodowej za miniony rok. Podstawą do tegorocznych wyliczeń jest kwota 8903,56 zł.

Pierwotnie resort zdrowia rozważał przesunięcie waloryzacji na styczeń, by zaoszczędzić 4,5 mld zł, jednak ostatecznie harmonogram zmian pozostał bez zmian. Dzięki temu, mimo trudnej sytuacji budżetowej resortu, pracownicy otrzymają podwyżki od połowy roku.

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Nowe stawki dla pracowników medycznych i niemedycznych

Podwyżki o 8,82 proc. zróżnicowano według wykształcenia oraz posiadanych specjalizacji. Najwyższe stawki zarezerwowano dla kadry z wyższym wykształceniem i odpowiednimi kwalifikacjami, natomiast najmniej zarobią pracownicy niemedyczni z najniższymi kompetencjami. Portal WNP.pl szczegółowo wylicza te kwoty.

Stawki dla kadry medycznej

  • Lekarze i dentyści ze specjalizacją otrzymają co najmniej 12 910,16 zł brutto.
  • Farmaceuci, fizjoterapeuci, diagności laboratoryjni oraz pielęgniarki lub położne z magistrem i specjalizacją mogą liczyć na 11 485,59 zł brutto.
  • Lekarze stażyści zarobią 8458,38 zł brutto.
  • Dla farmaceutów, fizjoterapeutów, diagnostów i pielęgniarek z magistrem bez specjalizacji przewidziano 9081,63 zł brutto.
  • Pozostali medycy ze średnim wykształceniem otrzymają 8369,35 zł brutto, a opiekunowie medyczni 7657,06 zł brutto.

    • Pracownicy niemedyczni

  • Pracownicy działalności podstawowej z wyższym wykształceniem dostaną 8903,56 zł brutto.
  • Osoby ze średnim wykształceniem otrzymają 6944,78 zł brutto.
  • Pracownicy z wykształceniem poniżej średniego zarobią 5787,31 zł brutto.

    • Prognozy płacy minimalnej na 2027 rok

    Jesienią powinniśmy poznać stawki najniższej krajowej w firmach na przyszły rok. Rząd zaproponował 4927 zł brutto od 2027 roku. Propozycja ta, oparta m.ni. na prognozowanej inflacji, wywołała spór między związkowcami a pracodawcami, którzy mają własne, rozbieżne oczekiwania.

    Ostateczne kwoty poznamy nie później niż 15 września. W Sejmie toczą się również prace nad projektem Lewicy, który zakłada wyłączenie dodatków z podstawy najniższego wynagrodzenia. Ma to wyeliminować praktyki sztucznego zawyżania wypłat (np. przez premię, płacenie "pod stołem", fikcyjne delegacje itd.), które zdarzały się u niektórych przedsiębiorców.