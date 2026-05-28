W tej branży dostaniesz ogromny zastrzyk gotówki już na sam start Fot. Shutterstock.com / Alex Malt

Oddział Straży Granicznej w województwie warmińsko-mazurskim prowadzi obecnie rekrutację. Warunki pracy dla nowych funkcjonariuszy kuszą dużym wynagrodzeniem już na samym starcie oraz dodatkowymi benefitami, które naprawdę robią wrażenie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Obecny rynek pracy bywa niezwykle wyboistym terenem, szczególnie dla młodych osób, które dopiero startują w swoich branżach. Coraz częściej pojawiają się w sieci głosy załamanych kandydatów o 500 wysłanych CV i całkowitym braku odzewu ze strony rekruterów. I właśnie w tym momencie na scenę wkracza Straż Graniczna ze swoją atrakcyjną ofertą pracy. Trzeba przyznać, że zaproponowane warunki robią naprawdę dość spore wrażenie.

Rekrutacja w 2026 roku. Ilu funkcjonariuszy poszukuje Straż Graniczna?

Na oficjalnej stronie oddziału możemy wyczytać, że Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi właśnie aktywny nabór do służby. Jak dokładnie wyglądają plany kadrowe na 2026 rok? Instytucja zamierza przyjąć w swoje szeregi do 120 nowych osób. Z kolei do służby kontraktowej poszukiwanych jest maksymalnie 110 kandydatów. Cały proces rekrutacyjny rozpisano na cały rok, a kolejne główne tury naboru zaplanowano na czerwiec, wrzesień oraz grudzień.

REKLAMA

"Oferujemy stabilne zatrudnienie – od rozpoczęcia służby do emerytury. Naszych funkcjonariuszy wspieramy finansowo, gdy znajdą się w trudnej sytuacji materialnej" – brzmi komunikat na stronie warmińsko-mazurskiego oddziału Straży Granicznej. Sprawdzamy, jak to się ma w praktyce.

Zarobki w Straży Granicznej. Kawa na ławę, czyli ile dostaniesz na rękę

To, co z pewnością przyciąga kandydatów najbardziej, to transparentne i od razu wysokie widełki płacowe. Z wyliczeń jednostki wynika, że początkujący funkcjonariusz w stopniu kursanta (samo szkolenie wstępne trwa zaledwie około 4 miesięcy), który nie ukończył jeszcze 26. roku życia, otrzymuje w służbie przygotowawczej wynagrodzenie przekraczające 5900 zł netto. Tak wysoka kwota na start to zasługa rządowego zwolnienia z podatku PIT. Z kolei kursant powyżej 26. roku życia, który z tej ulgi już nie skorzysta, wciąż może liczyć na niemal 5500 zł na rękę.

REKLAMA

Sytuacja finansowa staje się jeszcze lepsza bezpośrednio po ukończeniu szkolenia. Młodszy asystent lub kontroler, który wciąż łapie się na ulgę dla osób poniżej 26. roku życia, zarobi w służbie przygotowawczej równe 6600 zł netto. Ich starsi koledzy na tym samym stanowisku dostaną natomiast wynagrodzenie przekraczające 6000 zł na rękę każdego miesiąca.

To jeszcze nie wszystko. Dodatki i benefity mieszkaniowe zwalają z nóg

Wysoka pensja na start to absolutnie nie koniec, ponieważ na nowych pracowników czeka cały pakiet przywilejów, na które mało kto może dziś liczyć na cywilnym rynku pracy. Funkcjonariusz pełniący służbę w warmińsko-mazurskim oddziale otrzymuje na przykład stałe świadczenie mieszkaniowe, które wynosi ponad 900 zł netto.

REKLAMA

Co więcej, strażnicy graniczni mogą liczyć na regularny zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania bezpośrednio do placówki. Stawki te są uzależnione od pokonywanej trasy:

do 30 km – dodatek w wysokości 140 zł miesięcznie, powyżej 30 km do 50 km – wsparcie rzędu 180 zł miesięcznie, powyżej 50 km – zwrot w kwocie 220 zł miesięcznie.