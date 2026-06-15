Kurski zeznawał w sprawie Ziobry. Fot. public domain / wikipedia // Fot. flickr.com / Klub Lewicy / montaż: naTemat

Jacek Kurski złożył zeznania w Prokuraturze Krajowej w sprawie Zbigniewa Ziobry. Były prezes Telewizji Polskiej musiał tłumaczyć się z kontaktów i współpracy z politykiem PiS. Okazuje się, że ma z nim kontakt. Zaprzecza jednak, że maczał palce w jego ucieczce do USA.

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– Jacek Kurski został wezwany w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym funduszu sprawiedliwości w wątku dotyczącym poszukiwania podejrzanego Zbigniewa Ziobry i ewentualnej pomocy w jego ukrywaniu się i ucieczce – poinformował prok. Przemysław Nowak podczas poniedziałkowego breafingu prasowego.

Prokuratura Krajowa wezwała Kurskiego na przesłuchanie

Rzecznik Prokuratury Krajowej dodał, że były prezes TVP złożył zeznania i "nie uchylał się od odpowiedzi w sposób bezpodstawny". – O treści zeznań nie informujemy – wspomniał, ale jednocześnie nadmienił, że prokuratura chciała zweryfikować informacje, czy Jacek Kurski gości Zbigniewa Ziobro w swoim domu.

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Ponadto przesłuchiwanego pytano także o jego wiedzę, na temat pobytu byłego ministra. – Na to pytanie również otrzymaliśmy odpowiedź – przekazał prok. Nowak. – To nie było tak, jak w sytuacji redaktora Tomasza Sakiewicza, który uchylał się od odpowiedzi, w opinii prokuratury, bezpodstawnie – ocenik rzecznik. Na koniec poinformował, że w stosunku do Jacka Kurskiego "czynność została zakończona".

Kurski komentuje sprawę Ziobry

Kurski po poniedziałkowym przesłuchaniu zabrał głos. – Odpowiedziałem na kilka pytań polegających na zweryfikowaniu medialnych informacji dotyczących rzekomego mojego udziału w przechowywaniu czy w ucieczce Zbigniewa Ziobry. Zdementowałem, mówiąc, że Zbigniew Ziobro nigdy nie mieszkał ani nie mieszka w naszym domku szeregowym, który posiadamy z moją żoną Joanną pod Waszyngtonem – relacjonował były prezes Telewizji Polskiej, cytowany przez TVN24.

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Jak dodał, to "nie zmienia faktu, że byłby zaszczycony, że może gościć Zbigniewa Ziobrę z rodziną, ale po prostu taka sytuacja, taki fakt nie miał miejsca". Pytany przez dziennikarzy, czy utrzymuje relacje z byłym ministrem sprawiedliwości potwierdził, iż ma z nim kontakt.

– Znam kilkudziesięciu Polaków przebywających w Stanach Zjednoczonych. Do tego grona dołączył Zbigniew Ziobro. Oczywiście rozmawiamy telefonicznie – jakieś drobne rady w sprawach szkół, dzieci i tak dalej. To są rzeczy zupełnie życiowe, natomiast nie zajmuję się sprawą karną – ujawnił były prezes TVP i ocenił, że "wzywanie go na przesłuchanie" oraz "ściganie Ziobry", to "działania polityczne wymierzone w opozycję".

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Sikorski zwrócił się do Ziobry w naTemat

Przypomnijmy, że ostatnio o Ziobrze mówił także Radosław Sikorski. Anna Dryjańska w podcaście Wieczór naTemat była ciekawa, co minister powiedziałby politykowi PiS, by skłonić go do powrotu do kraju. Sikorski zwrócił wtedy uwagę na pewien paradoks: Ziobro był przecież najdłużej urzędującym ministrem sprawiedliwości III Rzeczypospolitej. A teraz nie ma odwagi stanąć przed polskim sądem.