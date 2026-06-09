Ziobro uderza w Żurka kulinarną metaforą. "Żurek skisł", a minister sprawiedliwości traci grunt pod nogami. Fot. KSP, Victoria Shes / Unsplash.com

Zbigniew Ziobro w roli komentatora politycznego poszedł o krok dalej. Były minister sprawiedliwości posługując się kuchennymi porównaniami, drwi z Waldemara Żurka. Polityk sugeruje też, że jesteśmy o krok od rekonstrukcji rządu, w której ważną rolę odegra nieskuteczność polskiego systemu sprawiedliwości w zatrzymaniu. Konkretniej, w zatrzymaniu Zbigniewa Ziobry właśnie.

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"Komentator polityczny" zza oceanu – Zbigniew Ziobro – postanowił odnieść się do kwestii działań ministra sprawiedliwości, Waldemara Żurka. Działań, które mają sprowadzić byłego ministra przed wymiar polskiego sądownictwa. Polityk Prawa i Sprawiedliwości posługuje się w tym celu dosyć innowacyjną kulinarną nomenklaturą.

"Żurek skisł. Zamiast triumfalnych igrzysk wyborczych z Ziobrą w kajdankach i czerwonym kombinezonie, jest publiczna kompromitacja i pokaz nieudolności. Zamiast dania głównego z deserem Tusk dostał po Żurku niestrawność i ból brzucha" – ironizuje na X Zbigniew Ziobro poszukiwany listem gończym w związku z zarzutami o defraudację środków w ramach Funduszu Sprawiedliwości.

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Według polityka Prawa i Sprawiedliwości, Donald Tusk ma zamiar przeprowadzić jesienią rekonstrukcję rządu, której rezultatem mogłaby być utrata stanowiska przez ministra Żurka: "Dlatego wieść niesie, że rozgoryczony Tusk, w poszukiwaniu winnego, zdecydował już o wylaniu kwaśnego żurku i trwają przymiarki do nowego jesiennego otwarcia…".

Starcie dwóch ministrów sprawiedliwości

"W tej sytuacji zgrzytający Żurek zacisnął te – jeszcze nie do końca – starte zęby i postanowił walczyć" – donosi Zbigniew Ziobro, zwracając dalej uwagę, że Waldemar Żurek może liczyć na wsparcie swojego zastępcy, Dariusza Mazura, "A Mazur to ten, co kiedyś odmówił Amerykanom wydania Polańskiego".

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Były minister sprawiedliwości sugeruje, że jego spektakularna ucieczka do USA, rodem z sensacyjnego serialu, jest solą w oku obecnego ministra sprawiedliwości, gdyż ten zarzekał się, że przyprowadzi go przed polski wymiar sprawiedliwości: "Żurek obiecywał Tuskowi spektakularne rozliczenia naszej władzy – transmitowane w TVN zatrzymania i pokazowe procesy. Nie udało mu się jednak sprowadzić mnie z Budapesztu. Nawet bagażnik nadal zieje pustką".

Zbigniew Ziobro powinien uważać z żartami z nazwisk

Choć nazwisko Ziobro nie pasuje tak zabawnie do żadnego kulinarnego kontekstu (ewentualnie: żebro), jak nazwisko Żurek, warto przypomnieć, że były minister sprawiedliwości również doczekał się pewnej ksywki.

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Nadał mu ją Leszek Miler, który pod koniec kwietnia 2003 roku stwierdził: – Pan jest zerem, panie Ziobro.