Na terenie gminy Mszana Dolna odnaleziono ciało młodego mężczyzny Fot. Shutterstock / Zdjęcie poglądowe

Policjanci z Małopolski badają sprawę śmierci 19-latki z gminy Mszana Dolna. Kilka godzin po rozpoczętej obławie za podejrzanym w lesie znaleziono ciało mężczyzny. Jak przekazali śledczy, to poszukiwany były chłopak ofiary, 19-letni Kacper W.

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– Dzisiaj po kilku godzinach poszukiwań załoga śmigłowca policyjnego zobaczyła ciało mężczyzny nad terenem, który był przeszukiwany. Na miejscu w tym momencie trwają czynności policyjne, będziemy ustalać tożsamość znalezionego mężczyzny – przekazała na antenie TVN24 podinsp. Katarzyna Cisło, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. – Wszystko wskazuje na to, że jest to ciało poszukiwanego 19-latka [red. – Kacpra W.] – dodała policjantka.

We wtorek przed południem śledczy przekazali, że ciało należy do poszukiwanego 19-latka. – Przy mężczyźnie znaleziono prawdopodobnie narzędzie zbrodni. Aby to potwierdzić, trzeba będzie wykonać specjalistyczne badania – przekazała TVN24 Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

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Jak podawaliśmy wcześniej, na terenie gminy Mszana Dolna (powiat limanowski, województwo małopolskie) w poniedziałek 15 czerwca 19-letnia kobieta miała zostać zaatakowana przez byłego partnera niebezpiecznym narzędziem. "Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować" – poinformował profil Policji Limanowa we wtorek rano na Facebooku.

– Wiemy, że byli parą, wiemy, że się rozstali. Pozostałe informacje będą ustalane na etapie prowadzonego śledztwa – przekazała w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Jolanta Batko, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

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Dramat w gminie Mszana Dolna. Prawdopodobnie znaleziono ciało Kacpra W.

Jak przekazała później rzeczniczka małopolskiej policji, zabójstwo było rezultatem kłótni zainicjowanej w trakcie spotkania pomiędzy byłą parą. – Zadał dziewczynie rany przedmiotem niebezpiecznym, konkretnie nożem, i po tym ataku na nią uciekł, z tego, co wiedzieliśmy w kierunku lasu, więc tutaj koncentrowały się nasze poszukiwania – relacjonowała zdarzenie podinsp. Katarzyna Cisło.

Poszukiwania rozpoczęły się około godziny 23:00 w poniedziałek. Obława była prowadzona przez jednostki naziemne i wsparcie z powietrza – przy użyciu drona i śmigłowca.

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"W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych oraz grupy poszukiwawcze. W akcję włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek" – informowali jeszcze około godziny 6:00 małopolscy policjanci.

Beskid Wyspowy to trudny region dla policyjnych działań

Poszukiwania 19-latka wzbudziły kontrowersję wśród internautów. W komentarzach pod oficjalnymi komunikatami wiele osób zwracało uwagę na nieskuteczność służb. Przy ocenie działań policji należy jednak uwzględnić, że region gminy Mszana Dolna i powiatu limanowskiego to gęsto zalesiony teren górzysty, co znacząco utrudnia działania policyjne.

Dalsza część artykułu poniżej.

Warto przypomnieć, że w zeszłym roku na przełomie czerwca i lipca oczy Polaków skupione były na operacji policyjnej w Beskidzie Wyspowym, która zaangażowała aż 500 funkcjonariuszy i trwała ponad 5 dni.