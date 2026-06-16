Zabójstwo w Mszanie Dolnej. Fot. Shutterstock

W gminie Mszana Dolna 19-letnia kobieta miała zostać zaatakowana przez byłego partnera. Mimo natychmiastowej akcji ratunkowej nastolatki nie udało się uratować. Z najnowszych doniesień śledczych wynika, że ciało poszukiwanego 19-latka zostało znalezione przez załogę śmigłowca biorącego udział w obławie.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak ustaliła policja, około godziny 22:20 w poniedziałek 19-letni mężczyzna, Kacper W., miał zaatakować byłą partnerkę i uciec. Zdarzenie miało miejsce na terenie gminy Mszana Dolna w powiecie limanowskim.

"Pomimo podjętej akcji ratunkowej życia 19-latki nie udało się uratować" – poinformował profil Policji Limanowa na Facebooku. Funkcjonariusze rozpoczęli obławę za 19-letnim mężczyzną, który miał dokonać napaści.

Śmierć 19-latki w Małopolsce. Policja znalazła ciało poszukiwanego mężczyzny

– Wiemy, że byli parą, wiemy, że się rozstali. Pozostałe informacje będą ustalane na etapie prowadzonego śledztwa – przekazała w rozmowie z Polsat News asp. sztab. Jolanta Batko, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Limanowej.

REKLAMA

Aktualizacja: Działania poszukiwawcze już się zakończyły, ponieważ we wtorek rano znaleziono ciało mężczyzny. – Dzisiaj po kilku godzinach poszukiwań załoga śmigłowca policyjnego zobaczyła ciało mężczyzny nad terenem, który był przeszukiwany. Na miejscu w tym momencie trwają czynności policyjne, będziemy ustalać tożsamość znalezionego mężczyzny. Wszystko wskazuje na to, że jest to ciało poszukiwanego 19-latka – przekazała rzeczniczka małopolskiej policji na antenie TVN24 po godzinie 8:00 we wtorek.

We wtorek przed południem śledczy przekazali, że ciało należy do poszukiwanego 19-latka, który odebrał sobie życie. – Przy mężczyźnie znaleziono prawdopodobnie narzędzie zbrodni. Aby to potwierdzić, trzeba będzie wykonać specjalistyczne badania – przekazała TVN24 Justyna Rataj-Mykietyn, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Nowym Sączu.

REKLAMA

"W działania zaangażowani są policjanci pionu kryminalnego, funkcjonariusze oddziałów prewencji, przewodnicy psów służbowych oraz grupy poszukiwawcze. W akcję włączeni zostali również policjanci z sąsiednich jednostek" – informowali wcześniej funkcjonariusze.

Dalsza część artykułu poniżej.

Poszukiwania w Beskidzie Wyspowym to niezwykle trudne zadanie

Okolice Mszany Dolnej to zalesiony i górzysty teren. W celu ujęcia zbiegłego z miejsca zdarzenia mężczyzny prowadzone były kontrole pojazdów. W przeczesywaniu okolicy pomagały także drony.

O tym, jak trudnym wyzwaniem jest prowadzenie poszukiwań w tym obszarze, świadczy niedawne zdarzenie. Na terenie Beskidu Wyspowego w zeszłym roku prowadzona była ogromna obława, którą śledziła cała Polska.

REKLAMA