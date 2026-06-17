Nowa luksusowa trasa z Krakowa Fot.Shutterstock

Nowe połączenia lotnicze z Polski to zawsze ekscytujące wieści. Tym razem chodzi jednak o wyjątkową trasę, która przeniesie doświadczenia pasażerów na wyższy poziom.

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Przewoźnik z Zatoki Perskiej, linia Etihad Airways, uruchomił połączenie z Krakowa do Abu Zabi. Rejsy obsługiwane są luksusowym Airbusem A321LR. Kraków jest już drugim miastem w Polsce (po Warszawie), w którym zameldowała się arabska linia lotnicza. Do września rejsy będą realizowane 3 razy w tygodniu.

Choć nowe połączenie ze stolicy Małopolski ma obecnie charakter sezonowy, od samego początku zapowiadało się na ogromny hit. Nic w tym dziwnego – Etihad Airways to przewoźnik o dużej renomie, a z głównego portu linii w Abu Zabi polscy pasażerowie zyskują dostęp do destynacji zlokalizowanych na 5 kontynentach.

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Komfort i przestrzeń. Etihad kontra Wizz Air

Jak podaje "Fly4free", największym magnesem dla podróżnych jest flota obsługująca to połączenie, czyli nowoczesny Airbus A321LR. Choć maszyna ta posiada identyczne wymiary kadłuba co popularne samoloty używane m.in. przez Wizz Aira, to aranżacja wnętrza w żadnym stopniu nie przypomina taniego przewoźnika.

Podczas gdy Wizz Air w identycznej przestrzeni mieści aż 239 ciasno upakowanych foteli klasy ekonomicznej, Etihad Airways zabiera na pokład maksymalnie 160 pasażerów. Wyjątkowym elementem samolotu jest klasa biznes, która mieści 14 foteli, a także 2 mini-apartamenty w klasie pierwszej.

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Standard rodem z prywatnych odrzutowców

Dwa apartamenty pierwszej klasy na pokładzie samolotu wąskokadłubowego to luksus stosunkowo nowy na polskim niebie. Pasażerowie najdroższej klasy mogą liczyć na indywidualną mini-kabinę z zamykanymi drzwiczkami, fotel z funkcją rozkładania do pozycji łóżka, stół koktajlowy i 20-calowy ekran. Luksusy tego rodzaju wiążą się jednak z odpowiednią wyceną. Bilet w klasie First Suites kosztuje obecnie średnio ok. 10 tysięcy złotych w jedną stronę (ok. 20 tysięcy złotych w obie strony).

Do wykupienia są również usługi dodatkowe VIP. Za dopłatą w wysokości 2 800 złotych podróżni mogą wykupić transfer limuzyną z szoferem bezpośrednio pod schody samolotu. W pakiecie znajduje się również opieka prywatnego asystenta lotniskowego, który koordynuje wszystkie formalności.

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Inne nowości z polskich lotnisk

Trasa Etihad Airways z Krakowa to nie koniec nowości na polskim rynku lotniczym. Węgierski przewoźnik Wizz Air zwiększa w tym sezonie letnim liczbę miejsc na trasach do Chorwacji o ponad 100 tysięcy i uruchamia nowe połączenia z Polski. Od 7 czerwca możemy latać z Gdańska do Dubrownika, a już 23 lipca ruszy trasa w tym samym kierunku z Katowic. Z polskich lotnisk (Gdańsk, Katowice i Lublin) dostaniemy się również do Rijeki. W siatce połączeń pojawia się także trasa z Warszawy do Zadaru.