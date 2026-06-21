Podpowiadamy, gdzie wyrzucić płyty CD. Fot. shutterstock // montaż: naTemat

Choć płyty CD to już przeżytek, a niektóre nowe laptopy nie mają nawet specjalnego wejścia, aby móc je odtworzyć, to z pewnością wiele z nich zalega nam w szafkach. Przyszedł czas na porządki i chcesz się ich pozbyć, ale nie wiesz, gdzie wyrzucić? Podpowiadamy, bo odpowiedź wcale nie jest oczywista.

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Jeszcze dwie dekady temu rządziły światem. Płyty CD i DVD były wszędzie – nagrywaliśmy na nie muzykę, filmy, zdjęcia z wakacji, kopie zapasowe danych czy prace magisterskie. Dziś, gdy wszystkie te rzeczy możemy zgrać na o wiele mniejsze i bardziej kompaktowe pendrive'y lub chmurę, gdzie nawet przy awarii komputera nie będzie problemu z dostępem do plików, stały się reliktem przeszłości (i niektórzy twierdzą wręcz, że płyty CD niedługo trafią do muzeum).

Gdzie wyrzucić płyty CD i DVD? Nie popełnij tego błędu

Kiedy jednak decydujemy się na generalne porządki w piwnicy, szafie czy na strychu, możemy natrafić na ten charakterystyczny błyszczący krążek, który dziś jest nam zbędny. I tu pojawia się kluczowe pytanie: gdzie właściwie wyrzucić płyty CD i DVD?

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Wiele osób, jeśli nie wie, gdzie co posegregować (dla niektórych to koszmar), wybiera czarny pojemnik na odpady zmieszane. W tym przypadku to błąd, ponieważ najczęściej takie płyty składają się z różnych tworzyw i aby je prawidłowo zutylizować, trzeba każdą osobno rozebrać na czynniki pierwsze, co jest trudne.

Pojemnik na plastik (żółty) to też nie jest dobry wybór, mimo że wiele płyt CD składa się z poliwęglanu. Warto w tym przypadku poszukać alternatywnych rozwiązań. Na przykład rozejrzeć się w swojej okolicy za punktem zbiórki elektrośmieci, które przyjmują również tego rodzaju nośniki.

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Czasem też konkretne gminy organizują w różnych terminach zbiórki takich odpadów, warto więc śledzić informacje lub dopytać w urzędzie. Kolejnym sposobem na pozbycie się płyt CB będzie oddanie ich do PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To specjalnie przygotowane miejsce (zazwyczaj kontener), do którego mieszkańcy danej gminy mogą oddać różne rodzaje odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.

Ostatnim sposobem jest zgłoszenie się ze swoimi starymi płytami CD do sklepu z elektroniką, który oferuje akurat usługi związane z recyklingiem zużytego sprzętu. Może akurat w twojej okolicy taki jest.

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