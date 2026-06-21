Choć płyty CD to już przeżytek, a niektóre nowe laptopy nie mają nawet specjalnego wejścia, aby móc je odtworzyć, to z pewnością wiele z nich zalega nam w szafkach. Przyszedł czas na porządki i chcesz się ich pozbyć, ale nie wiesz, gdzie wyrzucić? Podpowiadamy, bo odpowiedź wcale nie jest oczywista.
Jeszcze dwie dekady temu rządziły światem. Płyty CD i DVD były wszędzie – nagrywaliśmy na nie muzykę, filmy, zdjęcia z wakacji, kopie zapasowe danych czy prace magisterskie. Dziś, gdy wszystkie te rzeczy możemy zgrać na o wiele mniejsze i bardziej kompaktowe pendrive'y lub chmurę, gdzie nawet przy awarii komputera nie będzie problemu z dostępem do plików, stały się reliktem przeszłości (i niektórzy twierdzą wręcz, że płyty CD niedługo trafią do muzeum).
Gdzie wyrzucić płyty CD i DVD? Nie popełnij tego błędu
Kiedy jednak decydujemy się na generalne porządki w piwnicy, szafie czy na strychu, możemy natrafić na ten charakterystyczny błyszczący krążek, który dziś jest nam zbędny. I tu pojawia się kluczowe pytanie: gdzie właściwie wyrzucić płyty CD i DVD?
Wiele osób, jeśli nie wie, gdzie co posegregować (dla niektórych to koszmar), wybiera czarny pojemnik na odpady zmieszane. W tym przypadku to błąd, ponieważ najczęściej takie płyty składają się z różnych tworzyw i aby je prawidłowo zutylizować, trzeba każdą osobno rozebrać na czynniki pierwsze, co jest trudne.
Pojemnik na plastik (żółty) to też nie jest dobry wybór, mimo że wiele płyt CD składa się z poliwęglanu. Warto w tym przypadku poszukać alternatywnych rozwiązań. Na przykład rozejrzeć się w swojej okolicy za punktem zbiórki elektrośmieci, które przyjmują również tego rodzaju nośniki.
Czasem też konkretne gminy organizują w różnych terminach zbiórki takich odpadów, warto więc śledzić informacje lub dopytać w urzędzie. Kolejnym sposobem na pozbycie się płyt CB będzie oddanie ich do PSZOK, czyli Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. To specjalnie przygotowane miejsce (zazwyczaj kontener), do którego mieszkańcy danej gminy mogą oddać różne rodzaje odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych.
Ostatnim sposobem jest zgłoszenie się ze swoimi starymi płytami CD do sklepu z elektroniką, który oferuje akurat usługi związane z recyklingiem zużytego sprzętu. Może akurat w twojej okolicy taki jest.
Opłaty za śmieci coraz wyższe, a segregacja często kłopotliwa
Nie jest tajemnicą, że opłaty za śmieci są coraz wyższe, ich segregacja bywa kłopotliwa, a w niektórych miastach trwa wręcz rewolucja w segregacji odpadów. Warto więc zapoznać się z zasadami dobrej segregacji. Piszemy o tym regularnie w naTemat. Ostatnio rozwijaliśmy wątpliwości, gdzie wyrzucić walizkę, gdzie wyrzucić stare buty (w tym przypadku pomyłka przy śmietniku może kosztować nawet 5000 zł), gdzie wyrzucić karton po mleku czy gdzie wyrzucić butelkę po oleju.
Spory problem może też wywołać zmierzenie się z pytaniem, co zrobić ze starymi świętymi obrazkami lub gdzie wyrzucać zużyte żarówki, i na to też znamy odpowiedzi. Niektóre produkty z naszych gospodarstw domowych powinny trafić do PSZOK. I tutaj pojawia się pytanie, czy na PSZOK trzeba płacić. W tym przypadku kilka kwestii też może nas zmylić. Niektóre gminy wprowadzają limity i po ich przekroczeniu konieczna jest dodatkowa opłata.