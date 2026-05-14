Marcin Romanowski nagle przerwał milczenie. Fot. naTemat.pl

"Zmieniają się okoliczności, ale jedno pozostaje niezmienne – walka o Polskę trwa! Mimo ordynarnego bezprawia, represji i zastraszania" – tak zaczyna się wpis Marcina Romanowskiego na X. To pierwsze jego słowa po uciecze Zbigniewa Ziobry do USA. Były wiceszef Ministrestwa Sprawiedliwości zamieścił też nagranie. Jedna z prawicowych stacji TV twierdzi, że przebywa w USA.

Od początku tygodnia Polska żyje ucieczką Zbigniewa Ziobry do USA. Wiadomo już, że były szef resortu sprawiedliwości przebywa w Waszyngtonie, o czym sam poinformował na antenie TV Republika. Oficjalnie potwierdził też, że będzie komentatorem politycznym tej stacji. Chce też oddziaływać na amerykańską Polonię.

Ale co z Marcinem Romanowskim, z którym razem przebywali na Węgrzech? Prawicowe stacje twierdzą, że według ich ustaleń jest w USA. On sam głos zabrał dopiero 14 maja.

"Zmieniają się okoliczności, ale jedno pozostaje niezmienne – walka o Polskę trwa! Mimo ordynarnego bezprawia, represji i zastraszania. Nie cofnę się ani o krok – ta walka zakończy się zwycięstwem" – pisze na X Marcin Romanowski. Dołączył też nagranie.

Romanowski zabrał głos. W sieci zamieścił wideo

Nagranie trwa blisko 3 minuty. Jak łatwo się domyślić, jest uderzeniem w rząd. Romanowski mówi w nim, że "walka o Polskę będzie trwać aż do zwycięstwa nad szkodliwą i haniebną kryptodyktaturą Donalda Tuska".

– To był ważny etap mojej działalności: czas konsekwentnej pracy mimo represji – dokumentowania bezprawia, reagowania na działania władzy i obrony spraw fundamentalnych dla państwa – słyszymy na nagraniu.

Współpracownik Ziobry twierdzi, że "na konkretnych przykładach pokazał mechanizm działania koalicji 13 grudnia". Jaki? Tu następuje wyliczanka: "przejmowanie instytucji, naciski na sędziów, manipulowanie postępowaniami oraz wykorzystywanie całego aparatu państwa jako narzędzia brutalnej walki politycznej motywowanej niskimi pobudkami zemsty".

– To nie są opinie ani teorie – to fakty, dokumenty i konkretne sprawy, w tym dziesiątki zawiadomień o przestępstwach – mówi

Polityk ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania, który ponad rok temu uciekł na Węgry, twierdzi też na nagraniu, że równolegle realizował mandat poselski w swoim regionie, czyli na Lubelszczyźnie.

– Pomagając ludziom, interweniując w ich sprawach, wspierając rodziny, rolników i osoby w trudnej sytuacji. Było to możliwe dzięki pracy zaangażowanego zespołu w Biłgoraju i reszty regionu, ludzi, którzy mimo potężnej presji działali i nadal będą działać z ogromnym oddaniem na rzecz mieszkańców – mówi. Artykuł jest aktualizowany.