Péter Magyar w trakcie konferencji z Donaldem Tuskiem przypomniał, że Węgry nie będą miejscem azylu dla ściganych przestępców. Polityk wskazuje, dokąd prawdopodobnie udał się Marcin Romanowski. W trakcie ucieczki z Budapesztu polityk PiS miał oddzielić się od swojego byłego przełożonego, Zbigniewa Ziobry, który aktualnie przebywa w USA.

– Péter, przyjacielu, jesteśmy wszyscy bardzo wzruszeni w Polsce, prawie wszyscy, bo przez długie miesiące obserwowaliśmy z narastającą emocją i narastającą nadzieją przebieg wydarzeń w Twojej ojczyźnie – tak rozpoczął wspólną konferencję prasową z Péterem Magyarem Donald Tusk.

Premier Polski zdecydował się też na zarysowanie kontekstu politycznego wizyty węgierskiego odpowiednika. Odniósł się tym samym do sytuacji na linii Polska-Węgry w dobie, gdy kraj ten był zarządzany przez partię Fidesz pod egidą Viktora Orbána.

– To nigdy nie były złe relacje między Polakami a Węgrami, po prostu mieliśmy inny punkt widzenia na większość istotnych spraw w polityce. Dzisiaj Péter Magyar jest gwarantem, że te tradycyjne słowa o przyjaźni polsko-węgierskiej, o bratankach, już nie musimy powtarzać tych słów jak zaklęcia – zauważył szef KO.

Kwestia Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego. Tropy prowadzą na Bałkany

– Budapeszt i Węgry nie będą schroniskiem dla ściganych przestępców – ponowił w trakcie wspólnej konferencji premierów Węgier i Polski swoje zapewnienie z kampanii wyborczej Péter Magyar.

Węgierski premier odniósł się do kwestii Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego już wczoraj, 20 maja, w trakcie briefingu prasowego w Krakowie. – Nie opuścili Węgier poprzez granicę Schengen, więc najprawdopodobniej opuścili Węgry i pojechali do Stanów Zjednoczonych z terenu jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej – zadeklarował premier, podkreślając później, że ucieczka miała miejsce, zanim został zaprzysiężony.

Dziś Péter Magyar przyznał, że panowie mogli się rozdzielić. Jeden z nich prawdopodobnie skierował się na południe, do kraju zarządzanego przez autokratycznego prezydenta Aleksandara Vučića. – Jeden z nich, niebezpośrednio z Węgier, wyjechał do Stanów Zjednoczonych, drugi (red. – Marcin Romanowski), na podstawie wiadomości, opuścił terytorium Węgier w kierunku Serbii – zauważa premier.

Symboliczna wizyta Pétera Magyara w Polsce

Wczoraj, 20 maja, Péter Magyar odwiedził Kraków. Polityk spotkał się w nim z kardynałem Grzegorzem Rysiem. W trakcie wizyty premier złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II i odwiedził grobowce króla Stefana Batorego i koronowanej na króla Polski Jadwigi Andegaweńskiej.

21 maja Péter Magyar spotkał się m.in. z premierem Donaldem Tuskiem, marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym i prezydentem Karolem Nawrockim. Polityk ma udać się również na spotkanie z Lechem Wałęsą w Gdańsku.