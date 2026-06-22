Rząd chwali się, że średnia pensja rośnie, ale Polacy tego nie czują. Jakie jest przeciętne wynagrodzenie? Fot.Alexandros Michailidis / Shutterstock

Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze dane o przeciętnym wynagrodzeniu w Polsce za maj 2026 roku. Kwota robi wrażenie, ale natychmiast wywołała skrajne emocje. W sieci dosłownie zawrzało pod postem Koalicji Obywatelskiej, a oburzeni internauci masowo punktują brutalne realia.

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Obecnie najniższa krajowa brutto wynosi dokładnie 4806 zł. Taka kwota obowiązuje od początku stycznia 2026 roku i miała wpływ na ogólne statystyki płacowe. Pracownik zatrudniony na standardowej umowie o pracę otrzymuje z tego na rękę około 3617 zł netto. Podniesienie minimalnej pensji miało w teorii chronić najmniej zarabiających, ale w zestawieniu z nowym raportem GUS ta kwota wydaje się skromniutka.

Przeciętne wynagrodzenie w Polsce. Ile dokładnie wyniosło?

Według najświeższego raportu Głównego Urzędu Statystycznego średnia pensja w maju zatrzymała się na poziomie 9173,24 zł brutto (6 583 zł "na rękę"). W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku jest to nominalny wzrost o 5,8 proc.

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Z kolei w zestawieniu z kwietniem widać nieznaczny spadek o 3,8 proc. GUS tłumaczy to mniejszą liczbą wypłaconych premii, nagród oraz dodatków, które mocno wywindowały wyniki w poprzednich miesiącach. W tym samym okresie spadło zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw. Wyniosło ono 6,37 mln etatów.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw Fot. GUS

Jak GUS liczy średnią krajową?

Wysokie kwoty przeciętnej pensji zawsze budzą uzasadnione kontrowersje, dlatego warto spojrzeć na metodologię. Z danych opublikowanych przez urzędników wynika, że zestawienie obejmuje wyłącznie firmy zatrudniające dziesięć lub więcej osób.

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Oznacza to, że miliony pracowników polskich mikrofirm oraz osób pracujących na umowach śmieciowych w ogóle nie są ujmowane w tych wyliczeniach. Pokazuje to też, ile trzeba zarabiać w Polsce, by zaliczać się do czołówki najlepiej opłacanych pracowników, których pensje windują średnią arytmetyczną.

Dodatkowo do puli wlicza się znacznie więcej niż tylko podstawową pensję z umowy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto obejmuje wynagrodzenie zasadnicze oraz wszelkie dodatkowe składowe wynagrodzeń.

Mowa tu o potężnych bonusach takich jak premie kwartalne, nadgodziny, bonusy roczne czy odprawy emerytalne. To właśnie te jednorazowe zastrzyki finansowe tak silnie pompują ostateczną kwotę.

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