Wizz Air przywraca wcześniej jedną trasę. Miała być zapchajdziurą, a stała się hitem Fot. OLEG PLESHKOV / Shutterstock.com

Większość z nas jest w ferworze przygotowań do sezonu wakacyjnego. Bilety zarezerwowane, hotele zabukowane, teraz zostało się tylko spakować i cieszyć urlopem. Równocześnie linie lotnicze pracują jednak nad zimowym rozkładem lotów. Nietypowym ruchem, który ucieszy turystów, popisał się właśnie Wizz Air.

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Wizz Air znany jest ze swojej zmienności i nieprzewidywalności. Równocześnie jednak na polskim rynku jest on największym konkurentem Ryanaira i potrafi zaskoczyć podróżnych swoimi bardzo nietypowymi, nowymi trasami. Jedna z nich pojawiła się w ofercie portu w Gdańsku zimą i miała być kilkumiesięczną opcją na szybki wyjazd na narty. Połączenie to zaskoczyło jednak wszystkich.

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Połączeniem, które miało być tymczasową zapchajdziurą, jest oczywiście lot z Gdańska do Popradu. Trasa ta żartobliwie była nazywana "Zakopane Airport" ze względu na bardzo niewielką odległość od polskiej granicy. Wizz Air chciał latać między oboma miastami przez kilka miesięcy i zapomnieć o całej sprawie. Ale wtedy do akcji wkroczyli Słowacy.

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Jak się okazało, to właśnie nasi południowi sąsiedzi wykazali się ogromną sympatią i entuzjazmem do latania nad Bałtyk. Samoloty były pełne, trasę przedłużono aż do czerwca, a także zapowiedziano, że wróci ona w kolejnym sezonie zimowym. I tu pojawiła się kolejna niespodzianka.

Jak podaje Fly4free.pl, połączenie Gdańsk-Poprad pierwotnie miało wrócić do siatki połączeń pod koniec października, czyli wraz z wejściem w życie nowego rozkładu lotów. Zainteresowanie ze strony turystów okazało się jednak na tyle duże, że oba miasta zostaną ze sobą ponownie połączone jeszcze we wrześniu. Samoloty znad Bałtyku w Tatry będą bowiem latały już od 17 września. Połączenie będzie oferowane dwa razy w tygodniu – w czwartki i niedziele. Będzie to zatem idealna opcja na przedłużonego city breaka.

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Polski Bałtyk z każdym rokiem przyciąga coraz więcej zagranicznych turystów. Od zawsze było tam wielu Niemców, ale od kilku sezonów bardzo chętnie dołączają do nich także Czesi. Nasi południowi sąsiedzi doceniają długie i piaszczyste plaże, ale także świetnie przygotowane ścieżki rowerowe. Dla nich bowiem wakacje to nie tylko leżenie plackiem nad brzegiem morza, ale i okazja do aktywnego wypoczynku.

Z takiej opcji chętnie korzystają również Polacy. Turystyka rowerowa w naszym kraju rozwija się z każdym rokiem, a nowe trasy i przewodniki przyciągają coraz więcej odwiedzających. Być może z czasem i Słowacy zamiast na krótkie zwiedzanie Trójmiasta zaczną wybierać się na dłuższe wyjazdy.

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