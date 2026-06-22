Piorun trafił turystkę w Górach Izerskich. Turyści ruszyli z pomocą Fot. GOPR Karkonosze/Facebook

Polacy coraz chętniej udają się na aktywne wakacje. Górskie wędrówki to klasyka, ale na szlakach pojawia się także coraz więcej rowerzystów. Gdyby nie inni turyści, z takiej wycieczki nie wróciłaby kobieta, którą podczas jazdy poraził piorun.

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Choć wakacje się jeszcze nie zaczęły, to na górskich szlakach już nie brakuje wędrowców. Zwłaszcza że po ostatnim ociepleniu pogoda nareszcie sprzyja wędrówkom i jeździe rowerem. Warunki na górskich trasach potrafią jednak zmieniać się błyskawicznie, a burze bywają śmiertelnym zagrożeniem.

Rowerzystka rażona piorunem w Górach Izerskich. Przeżyła dzięki innym turystom

W sobotę 20 czerwca ok. godziny 13:40 nad Górami Izerskimi przeszła burza. Jak podaje GOPR Karkonosze, w jej trakcie doszło do bardzo poważnego incydentu. Podczas przejażdżki szlakiem piorun poraził jedną z rowerzystek. Kobieta była w bardzo złym stanie, ale z pomocą błyskawicznie ruszyły jej inne osoby będące wtedy na szlaku.

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Na skutek porażenia u kobiety doszło do zatrzymania krążenia. Świadkowie od razu przystąpili do resuscytacji i ratowania jej życia. Nie przestali, dopóki na miejscu nie pojawili się ratownicy GOPR.

"Na miejsce natychmiast ruszyły zespoły ze Szklarskiej Poręby i Świeradowa, a równolegle zadysponowano stacjonujący w Szklarskiej Porębie zespół ZRM. Gdy ratownicy dotarli na miejsce, świadkowie prowadzili już resuscytację. Nasi ludzie przejęli poszkodowaną i wdrożyli zaawansowane czynności medyczne" – czytamy w oficjalnym komunikacie.

Rowerzystka z Gór Izerskich uratowana. GOPR o jej stanie

Walka o życie kobiety toczyła się do końca i tym razem przyniosła skutki. "U kobiety nastąpił powrót spontanicznego krążenia! Po dotarciu karetki pacjentka została przekazana, a następnie przetransportowana do szpitala w Jeleniej Górze" – przekazało GOPR.

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"Chcemy podkreślić wspaniałą postawę turystów oraz świadków zdarzenia. Ich natychmiastowa reakcja i wiedza pomogły ratować ludzkie życie. Ogromnie cieszy również fakt, że sprzęt ratowniczy dostępny w schroniskach – w tym defibrylator AED – został użyty bez wahania" – dodano.

Do wpisu z informacją o całej akcji ratownicy dołączyli także zdjęcie kasku kobiety. Jak widać, po rażeniu piorunem plastik całkowicie się stopił. Po kontakcie z żywiołem został z niego jedynie niewielki, powyginany fragment.

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Ta historia powinna być przestrogą dla wszystkich turystów wybierających się w góry. Sprawdzajcie prognozy pogody przed udaniem się na szlak, ale i w trakcie wędrówki czy przejażdżki rowerem. Obserwujcie też uważnie niebo. Jeżeli zauważycie chmury burzowe albo w prognozach pojawi się informacja o możliwych wyładowaniach, jak najszybciej szukajcie schronienia.