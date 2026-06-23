Zamiast podróży do Turcji sauna w samolocie. Do akcji wkroczyły służby Fot. Stasya V/Shutterstock

Podróże samolotami to najbezpieczniejsze i najszybsze sposoby na przemieszczanie się. Niestety czasami na ich pokładach dochodzi do awarii, które zmieniają podróż w prawdziwy koszmar. Wiedzą o tym pasażerowie, którzy kilkadziesiąt minut czekali na start w nagrzanym do 50 st. C samolocie. Sytuacja była dramatyczna.

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Przez Europę przechodzi aktualnie fala upałów, która bardzo utrudnia nam życie. Przed bardzo wysokimi temperaturami we Włoszech ostrzegała nawet polska ambasada. W miniony weekend sytuacja w Niemczech była niewiele lepsza. W ponad 30-stopniowym upale na pasie lotniska we Frankfurcie utknęli pasażerowie, którzy mieli lecieć na wakacje do Turcji. Ich lot się jednak opóźnił, a samolot błyskawicznie zmienił się w saunę, z której nie dało się wyjść.

Samolot do Turcji miał problemy techniczne. Na pokładzie było 50 st. C

Do dramatycznych wydarzeń doszło w niedzielę 21 czerwca ok. godziny 13:55 na lotnisku we Frankfurcie. Właśnie o tej godzinie miał wystartować stamtąd lot numer XQ147 linii SunExpress. Pasażerowie zajmowali swoje miejsca, a kiedy boarding dobiegł końca, zaczęły się problemy.

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Temperatura na pokładzie zaczęła szybko rosnąć, a obsługa nie włączała klimatyzacji, bo nie mogła tego zrobić z powodu awarii. W związku z upałem na zewnątrz i brakiem wentylacji temperatura na pokładzie miała dochodzić do 50 st. C. Było jak w saunie, a ludzie nie mieli jak opuścić pokładu, bo załoga na to nie pozwalała.

– Przetrzymywano nas w samolocie przez ponad dwie godziny przed startem, w 30-stopniowym upale bez klimatyzacji. Dzieci i niemowlęta mdlały, ludzie mieli ataki paniki. Dopiero kilka telefonów na policję doprowadziło do naszego uwolnienia – relacjonował w rozmowie z RTL jeden z pasażerów tego lotu. Te relacje przypominają, jak bardzo wrażliwi na temperaturę są najmłodsi i jak istotna jest wiedza o tym, jak ubrać dziecko w upał i jak przetrwać upały z niemowlakiem.

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– W końcu wybuchła masowa panika. A kiedy usłyszeliśmy, że pierwsze dziecko zemdlało, zadzwoniono pod numer alarmowy. Kilka minut później na pokładzie pojawili się pierwsi policjanci i ratownicy medyczni, którzy najpierw wynieśli dzieci, a potem nas – uzupełnił kolejny.

SunExpress tłumaczy się z fatalnego lotu do Turcji. Sprawę bada policja

W rozmowie z niemieckimi mediami do sprawy odniósł się już przewoźnik. W oświadczeniu SunExpress poinformowało, że w samolocie doszło do awarii pomocniczego zespołu napędowego (APU), który odpowiada m.in. za zapewnienie klimatyzacji na ziemi.

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Dlaczego jednak pasażerowie mimo upału nie mogli opuścić pokładu? Dlaczego obsługa zareagowała dopiero, kiedy na pokład weszli policjanci i służby ratunkowe? "Obecnie dokładnie analizujemy cały proces i wyciągamy niezbędne wnioski. Nasz zespół obsługi klienta kontaktuje się ze wszystkimi pasażerami, których dotyczył incydent, aby zapytać o ich samopoczucie i czy potrzebują dalszej pomocy" – przekazała firma.