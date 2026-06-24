61-latek z zarzutami za to, co pisał ws. wobec prezydenta i premiera w sieci. Fot. shutterstock / Zdjęcie poglądowe

Maciej C. usłyszał zarzuty. O szczegółach poinformowała Prokuratura Rejonowa w Koszalinie. Śledczy ustalili, że 61-latek publikował w sieci wpisy nawołujące do zabójstwa osób pełniących najwyższe funkcje państwowe, w tym m.in. prezydenta i premiera Polski.

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Zawiadomienie o tym, że mogło dojść do przestępstwa w sieci, przekazali prokuraturze funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie. Wcześniej monitorowali posty jednego z użytkowników mediów społecznościowych. Ustalili, kim jest autor zakazanych prawem publikacji.

Maciej C. usłyszał zarzuty. Wcześniej wypisywał skandaliczne wpisy o prezydencie i premierze

– To 61-letni Maciej C., mieszkaniec Koszalina. W środę śledczy prowadzili z nim czynności. Mężczyzna usłyszał zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na publicznym nawoływaniu za pośrednictwem sieci internetowej do pozbawienia życia z powodu przynależności politycznej osób pełniących najwyższe funkcje państwowe w kraju oraz za granicą – przekazał w rozmowie z Polską Agencją Prasową prok. Ryszard Gąsiorowski z koszalińskiej prokuratury okręgowej, cytowany przez Gazeta.pl.

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Służby, które ostatnio rozbiły też gang cyberprzestępców, tym razem ustaliły, że posty Macieja C. pojawiały się w social mediach między 21 marca a 20 czerwca. Groził w nich śmiercią między innymi prezydentowi RP Karolowi Nawrockiemu, premierowi Donaldowi Tuskowi i prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu.

Prokurator Gąsiorowski ujawnił, że "podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów". Podczas przesłuchania tłumaczył się tym, że "bierze medykamenty", nie stroni od alkoholu i nawet "jeśli, gdzieś coś napisał, to zrobił to nieświadomie", "nie przypomina sobie, by dokonał wpisów".

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Jednocześnie za swoją "złą sytuację życiową winił rządzących krajem polityków". Po przesłuchaniu Maciej C. został wypuszczony do domu. "Po przesłuchaniu podejrzanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji oraz zakazu opuszczania kraju" – czytamy w komunikacie prokuratury. 61-latkowi grozi teraz nawet pięć lat więzienia.

Co grozi za groźby w sieci? Także te na tle przynależności politycznej

Pięć lat to jednak najwyższa z możliwych kar. Art. 255 Kodeksu karnego mówi o tym, co grozi sprawcy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa, jak i za kierowanie przez taką osobę gróźb. Sąd może zdecydować o pozbawieniu wolności nawet na trzy lata.

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A osobny przepis (art. 119 Kodeksu karnego) dotyczy stosowania przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby albo grupy osób m.in. z powodu ich przynależności politycznej. W tym przypadku kara może wynieść od trzech miesięcy do właśnie nawet pięciu lat więzienia. Co ważne, karalne mogą być również wpisy publikowane w sieci.