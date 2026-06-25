Wrocław lada moment zapełni się turystami. Wszyscy ruszą do Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Fot. unguryanu/Shutterstock

Wrocław na moment przed weekendem czeka tylko na jedno wydarzenie. W tamtejszym ogrodzie botanicznym do kwitnienia zbliża się jeden z najrzadszych okazów świata. Ci, którzy zechcą go zobaczyć, będą mieli na to tylko chwilę. Przyda im się również coś do zasłonięcia nosa.

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Polacy z każdym rokiem stają się coraz większymi miłośnikami natury i roślin, a coraz częściej tworzą również domki dla owadów i łąka kwietna na balkonie, tak pomożesz pszczołom. Przez to zainteresowanie ceny rosną, a niektórych okazów wręcz brakuje. Nasze domy zmieniają się w prywatne dżungle, a i miejskie ogrody botaniczne wyrastają na coraz ciekawsze atrakcje. Aktualnie na celowniku miłośników kwiatów znalazł się Wrocław, gdzie do kwitnienia zbliża się wyjątkowo rzadki okaz.

Wrocław odlicza godziny do rozkwitnięcia dziwidła olbrzymiego

Dziwidło olbrzymie swojej nazwy nie zawdzięcza przypadkowi. Jest to największy niegałęzisty kwiatostan na świecie. Dodatkowo miłośników roślin przyciąga swoją rzadkością. Dziwidło, którego cebula potrafi ważyć nawet 40–50 kg, kwitnie raz na kilka lub kilkanaście lat, a doprowadzenie go do kwitnienia w warunkach ogrodu botanicznego nie jest łatwe.

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W Polsce dotychczas sztuka ta udała się jedynie w Warszawie. Tamtejsze dziwidło zakwitło po raz pierwszy w 2021 roku, a kolejna okazja do podziwiania go nadarzyła się w 2025 roku. W obu tych sytuacjach przed budynkiem ogrodu botanicznego ustawiły się długie kolejki chętnych na spotkanie z tym okazem.

Teraz tylko godziny dzielą nas od wydarzenia, jakim jest kwitnienie dziwidła olbrzymiego we Wrocławiu. Tamtejszy okaz ma już wysokość 149 cm, a jego obwód wynosi ok. 80 cm. Takiego olbrzyma nikt nie ukradnie, tak jak innego wyjątkowego okazu w Niemczech. Krawędzie rośliny są już wyraźnie zabarwione, a wszystko to dowodzi, że od rozkwitu nie dzielą nas dni, a godziny. Kiedy to już nastąpi, trzeba będzie się pospieszyć.

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Dziwidło olbrzymie kwitnie tylko przez kilka godzin. Wrocław przygotowuje się na to wydarzenie

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi transmisję na żywo, na której można sprawdzać, jak aktualnie wygląda dziwidło. Wyłapanie momentu, w którym kwiat pokaże swoją pełną krasę, jest bardzo ważne, ponieważ ten olbrzym jest wyjątkowo nietrwały.

Jeśli sądziliście, że to wasze storczyki gubią kwiaty od samego patrzenia na nie, to przy dziwidle i tak są one długowieczne. Pełne otwarcie z reguły nie trwa dłużej niż 24–48 godzin. Jeżeli więc planujecie zobaczyć ten wyjątkowy okaz, który naturalnie występuje na Sumatrze, to będziecie musieli się pospieszyć. Dobra wiadomość jest taka, że kwiat pokaże swoją pełną krasę w okolicy weekendu, dzięki czemu zdecydowanie więcej osób będzie miało szansę go podziwiać. Tylko jeśli to planujecie, przygotujcie się na szok zapachowy. Dziwidło wydziela bardzo intensywną woń padliny.

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Zresztą ogród botaniczny już przygotowuje się na przyjęcie tłumów odwiedzających. Oficjalnie poinformowano, że możliwy jest scenariusz otwarcia bram szklarni w godzinach nocnych, aby umożliwić chętnym zobaczenie dziwidła.