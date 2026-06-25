Wizz Air na czele prestiżowego zestawienia. Odrobili najważniejszą lekcję i stali się przyjaźniejsi dla podróżnych Fot. Tupungato/Shutterstock

Latanie bywa niezwykle stresujące. Kontrole, bagaże i ogólnie nerwy lotniskowe nie sprzyjają wakacyjnej atmosferze. Dodatkowym zmartwieniem potrafią być opóźnienia, które niestety w Europie są na porządku dziennym. Jednak są linie lotnicze, które stopniowo eliminują ten problem. Postęp w tej kwestii zrobił zwłaszcza Wizz Air.

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Punktualność linii lotniczych w Europie to legenda, o której każdy słyszał, ale niewielu widziało. Niestety, nasz rynek lotniczy bywa bardzo napięty, a kolejne strajki, awarie i problemy pogodowe sprawiają, że w jednej chwili potrafi wywrócić się cała siatka połączeń wielu przewoźników. Idealnym przykładem był niedawny incydent na lotnisku w Eindhoven. Jednak w tym niełatwym środowisku w maju świetnie odnalazł się Wizz Air, który został najbardziej punktualną tanią linią lotniczą na świecie.

Wizz Air był synonimem opóźnień. Teraz wiele się zmieniło

Wizz Air, podobnie jak Ryanair, ma swoich fanów i zwolenników. Są bardzo popularni ze względu na otwieranie niestandardowych połączeń, np. Gdańsk–Poprad, ale takie szalone trasy potrafią kasować równie szybko, co je wprowadzać. Popularności nie przysporzył im także okres chwilę po pandemii koronawirusa, kiedy to Węgrzy byli niemalże synonimem opóźnień i odwołań lotów.

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Jednak tych kilka lat było dla nich solidną nauczką i czasem, kiedy wyciągnęli wnioski. Przed rokiem przewoźnik postawił na strategię "Customer First Compass", czyli stawianie na pierwszym miejscu pasażera. Efekt? W maju 2026 roku Wizz Air został najbardziej punktualną tanią linią lotniczą świata. OAG, czyli wiodący globalny dostawca danych i analiz dotyczących podróży lotniczych, przekazał, że przy 16 tys. przylotów węgierski przewoźnik zanotował punktualność linii lotniczych na poziomie 87,8 proc. Anulacje stanowiły natomiast jedynie 0,01 proc.

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Podium uzupełniły Volaris, czyli linia lotnicza z Ameryki Środkowej (punktualność na poziomie 87,2 proc. i 0,05 proc. odwołanych lotów), a dalej znalazło się Azul Airlines z Ameryki Łacińskiej (86 proc. i 1,25 proc.). Czwarte miejsce znów należało do Wizz Aira, a w zasadzie do jednej z ich spółek, czyli Wizz Air Malta. Ich punktualność w maju wyniosła 84,7 proc. Równocześnie odwołali oni 0,03 proc. połączeń.

A gdzie w tym wszystkim jest Ryanair? Na 20 sklasyfikowanych przewoźników zajął on 12. miejsce. Ich punktualność wynosiła 78,5 proc., a 0,19 proc. lotów zostało odwołanych. Jednak oceniając tego przewoźnika, warto zwrócić uwagę na skalę jego działalności. Według OAG zrealizowali oni w maju 2026 roku aż 110 999 przylotów. Przy takiej skali o opóźnienia lotów samolotowych jest po prostu łatwiej. Zresztą późny przylot Irlandczyków to nie nowość, nie bez powodu znaleźli się w gronie jednych z najbardziej spóźnialskich linii lotniczych 2025 roku.

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Najbardziej punktualne linie lotnicze świata. Europa nie błyszczy w tym zestawieniu