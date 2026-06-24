Etihad z hitową trassą z Krakowa
Nowa trasa z lotniska w Krakowie to prawdziwy hit. Dokładają jeszcze jedną rotację, a Polacy ignorują ostrzeżenia MSZ Fot. Nahlik/Shutterstock

Sezon wakacyjny rusza pełną parą, a Polacy pakują walizki, żeby ruszyć na zaplanowane urlopy. Najpopularniejsze będą Włochy i Hiszpania, z biurami podróży polecimy do Turcji i Egiptu, a w Krakowie pojawił się nowy niespodziewany hit. I to on może być powodem do dużego zastanowienia.

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Wakacje to okres, na który od dziecka czekamy najbardziej. Nawet już jako dorośli to właśnie w lipcu i sierpniu chcemy wyjeżdżać najbardziej. Jak informuje Ryanair, na jego pokładach będziemy wyjątkowo chętnie latać do Włoch i Hiszpanii. Na lotnisku w Krakowie bardzo dobrze sprzedaje się natomiast nowa trasa Etihad. Połączenie jest tak popularne, że przewoźnik dokłada jedną dodatkową rotację. To pokazuje, że Polacy zapomnieli już o ostrzeżeniach MSZ-u. Zresztą dokładnie tego się spodziewałam.

Etihad uruchomił trasę z Krakowa do ZEA i trafił w dziesiątkę

11 czerwca na lotnisku w Krakowie została otwarta nowa trasa. Emirackie linie Etihad zainaugurowały wówczas połączenie z Małopolski do Abu Dhabi, a kolejne samoloty miały odlatywać trzy razy w tygodniu – w poniedziałki, czwartki i soboty. Z uruchomienia takiej trasy mogli cieszyć się zwłaszcza w Zakopanem, dla którego turyści z Bliskiego Wschodu stanowią jedną z najważniejszych grup.

Po kilkunastu dniach od zainaugurowania połączenia okazało się, że zainteresowanie nim jest ogromne. Fly4free.pl informuje, że w odpowiedzi na potrzeby podróżnych Etihad zwiększyło liczbę rotacji z trzech do czterech tygodniowo. Nowe połączenie będzie dostępne w środy. Ten dodatkowy lot pojawi się w rozkładzie od końca lipca aż do początku września.

Z takiego obrotu spraw bardzo cieszy się lotnisko w Krakowie. Port cały czas próbuje przekonać emirackiego przewoźnika, aby zamiast sezonowego połączenia uruchomił całoroczną trasę łączącą stolicę Małopolski ze stolicą Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Rozmowy trwają, a duże zainteresowanie przybliża port do realizacji tego ważnego celu.

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Bliski Wschód pozostaje ryzykowny. MSZ utrzymuje najwyższy poziom zagrożenia

Niestety nie podano, kto odpowiada za tak duże zainteresowanie lotami na trasie Kraków-ZEA. Jest duża szansa, że to głównie Emiratczycy chętnie pakują walizki i przyjeżdżają do Polski, żeby odpocząć od bardzo wysokich upałów i cieszyć się naszą naturą oraz wszechobecną zielenią. Nie od dziś wiadomo, że podróżni z Półwyspu Arabskiego chętnie poznają Kraków, jeżdżą do Energylandii czy spacerują po Krupówkach w Zakopanem.

Jednak biorąc pod uwagę sezon wakacyjny, znaczna część pasażerów Etihad to najpewniej także Polacy, którzy planują urlopy w ZEA albo po prostu mają tam przesiadkę. Warto jednak pamiętać, że nasze MSZ nie zmieniło zdania i nadal utrzymuje czwarty, czyli najwyższy poziom ostrzeżeń przed podróżami do tego kraju.

"MSZ odradza wszelkie podróże do Zjednoczonych Emiratów Arabskich" – czytamy w oficjalnym komunikacie naszej dyplomacji. "Osoby przebywające w Zjednoczonych Emiratach Arabskich prosimy o rozważenie możliwości opuszczenia kraju dostępnymi lotami komercyjnymi, wobec ewentualności gwałtownego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa w regionie, które skutkować może np. zamknięciem przestrzeni powietrznej ZEA i istotnym w takiej sytuacji ograniczeniem możliwości lub nawet brakiem możliwości wyjazdu z ZEA w krótkim czasie" – apelują nasze władze.