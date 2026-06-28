Padł rekord najwyższej temperatury w Polsce. Przebił wartość z 1921 roku Fot. Shutterstock

Padł rekord najwyższej temperatury w Polsce. Wartość z 1921 roku, która była dotychczas uważana za najwyższą została przebita. Słupki rtęci największy upał odnotowały 28 czerwca w Toruniu. Termometr pokazał tam po godz. 16:00 40,3 stopni Celsjusza.

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Najwyższa temperatura, która została odnotowana w Polsce w historii wynosiła jak dotąd 40,2 stopnie Celsjusza. Termometry wskazały tę wartość 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie).

Teraz ten rekord został pobity. W niedzielę 28 czerwca w Toruniu o godzinie 16:00 zanotowano temperaturę 40,3 st. C.

A zaledwie dzień wcześniej mówiono o innej rekordowej temperaturze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdził, że 27 czerwca w Słubicach termometr pokazał 38,9°C, co ustanowiło nowy rekord maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Nigdy wcześniej w czerwcu w Polsce nie zmierzono tak wysokiej temperatury.

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Padł też czerwcowy rekord w Polsce i nie tylko

Ale co ciekawe czerwcowy rekord padł nie tylko w Polsce. 37°C termometry pokazały w sobotę w Oedum w Danii, co też jest historycznym wynikiem w tym kraju. Z kolei w Niemczech, a dokładniej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie zarejestrowano 41,5°C – to również rekord w czerwcu.

U naszych zachodnich sąsiadów z powodu upałów pękł fragment autostrady A2 między Ziesar a Wollin w kierunku Berlina. Jak podaje "Bild", już w miniony czwartek wieczorem około 20 pojazdów zostało uszkodzonych z powodu ubytków nawierzchni. Podobne ryzyko dotyczy także Polski, gdzie rozgrzana, zabetonowana infrastruktura sprawia, że polskie miasta podczas takiej pogody stają się pułapką.

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Prognoza pogody na poniedziałek

Poniedziałek 29 czerwca przyniesie temperatury rzędu od 38°C do 39°C w środkowej, południowo-wschodniej, wschodniej i południowej części kraju. Na zachodzie miną najpoważniejsze upały, a w województwach lubuskim i wielkopolskim można spodziewać się temperatur od 32°C do 34°C, a na Pomorzu od 28°C do 29°C.

Niestety, i w tym okresie będziemy mieć do czynienia z burzami, gradem i gwałtownymi opadami deszczu. Co ciekawe już jakiś czas temu, gdy analizowaliśmy w naTemat długoterminową prognozę pogody na lato 2026 roku, wspominaliśmy, że czerwiec może być rekordowy.

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"W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej" – wynikało z prognoz IMGW.

Podobnie w lipcu i w sierpniu termometry mogą pokazać średnio wyższe temperatury. Mapy wskazują na czerwone odchylenia od normy od Bałtyku aż po Tatry, przy jednoczesnym zachowaniu typowych dla tego okresu sum opadów.