Padł nowy rekord temperatury w czerwcu. Ale dopiero dzisiaj zaczyna się prawdziwe piekło Fot. ventusky.com

W Polsce padł nowy rekord ciepła w czerwcu. IMGW potwierdza, że najwyższą temperaturę odnotowano w sobotę w Słubicach. Nie przyzwyczajajcie się jednak do tego pomiaru, bo upał w Polsce dopiero na serio się rozkręca. Obowiązują najwyższe alerty przed skwarem, ale są też ostrzeżenia przed burzami.

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdził, że w Słubicach odnotowano 27 czerwca temperaturę 38,9°C, ustanawiając nowy rekord maksymalnej temperatury dla czerwca w historii pomiarów meteorologicznych w Polsce. Nigdy wcześniej w czerwcu w Polsce nie zmierzono tak wysokiej temperatury.

Rekordy temperatury padły także w Danii i Niemczech

Trzeba jednak podkreślić, że nie jest to nowy rekord wszech czasów. IMGW przypomina, że absolutnie najwyższa temperatura zanotowana w Polsce wynosi 40,2°C i została zmierzona 29 lipca 1921 roku w Prószkowie (woj. opolskie).

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Czerwcowy rekord padł nie tylko w Polsce. 37°C termometry pokazały w sobotę w Oedum w Danii, co też jest historycznym wynikiem w tym kraju. Z kolei w Niemczech, a dokładniej w Drewitz w Saksonii-Anhalcie zarejestrowano 41,5°C – to również rekord w czerwcu.

U naszych zachodnich sąsiadów z powodu upałów pękł fragment autostrady A2 między Ziesar a Wollin w kierunku Berlina. Jak podaje "Bild", już w miniony czwartek wieczorem około 20 pojazdów zostało uszkodzonych z powodu ubytków nawierzchni.

Podobne ryzyko dotyczy także Polski, gdzie rozgrzana, zabetonowana infrastruktura sprawia, że polskie miasta podczas takiej pogody stają się pułapką.

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Upały w Polsce nie odpuszczają. Prognoza IMGW na kolejne dni

IMGW w niedzielę alarmuje, że już od godzin porannych temperatura jest bardzo wysoka. Najcieplej jest w Słubicach, gdzie odnotowano 30,5°C. Na wielu stacjach w zachodniej, centralnej i południowej Polsce temperatura wynosi 27-29°C. Najniższą wartość spośród prezentowanych stacji zanotowano na Helu 23,8°C.

W ciągu dnia temperatura będzie nadal szybko wzrastać. Prognozowane są wartości 34-39°C, a lokalnie na zachodzie nawet 40-42°C. Prognoza IMGW na 28 czerwca

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Przy takich temperaturach trzeba brać pod uwagę nowe zagrożenia. W naTemat wskazywaliśmy przedmioty, które mogą wybuchnąć w upał. Na pewno coś z tej listy masz w swoim domu.

W niedzielę w dzień przeważnie ma być pogodnie, jedynie na północnym zachodzie są możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu. Wiatr słaby i zmienny, podczas burz porywy wiatru osiągną maksymalnie około 90 km/h.

Kiedy koniec upałów i kiedy w Polsce będzie chłodniej?

A kiedy w Polsce w końcu będzie trochę chłodniej? Ostatni dzień upałów, poniedziałek, przyniesie temperatury rzędu od 38°C do 39°C w środkowej, południowo-wschodniej, wschodniej i południowej części kraju.