Robert Lewandowski opuszcza Europę? Polski napastnik miał wybrać USA Fot. Christian Bertrand / Shutterstock

Saga transferowa z udziałem kapitana reprezentacji Polski dobiegła końca. Robert Lewandowski ostatecznie zdecydował, barwy jakiego klubu będzie reprezentował w nadchodzącym sezonie. Padło na Chicago Fire z rosnącej w siłę amerykańskiej federacji MLS.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Pożegnanie z Dumą Katalonii nastąpiło oficjalnie w połowie maja 2026 roku. Od tamtej pory w mediach trwały nieustanne spekulacje na temat przyszłości Roberta Lewandowskiego. O jego podpis zaciekle rywalizowały sportowe potęgi z Bliskiego Wschodu, a także czołowe zespoły ze Stanów Zjednoczonych.

Robert Lewandowski rozstał się z FC Barcelona. Piękne słowa na koniec hiszpańskiej przygody

"Po czterech latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy nadszedł czas, by ruszyć dalej. Odchodzę z poczuciem, że misja została wykonana" – napisał Robert Lewandowski w mediach społecznościowych. Jego bilans robi kolosalne wrażenie, bowiem w 191 występach strzelił aż 119 goli.

REKLAMA

Kataloński zespół podsumował hiszpański etap kariery naszego snajpera tuż po tym, jak Robert Lewandowski ogłosił odejście z FC Barcelony. Napisali, że Polak przybył do nich jako gwiazda, a odchodzi jako legenda. Krótki wpis pożegnalny zakończono wymownym, mocno zakorzenionym w tamtejszej kulturze hasłem "Culer na zawsze".

Sam zawodnik nie krył ogromnej wdzięczności za wspólne lata spędzone w Barcelonie, a podczas jego pożegnalnego przemówienia reakcja Camp Nou mówiła wszystko. Miał łzy w oczach, a trybuny wręcz szalały. To było coś naprawdę poruszającego.

REKLAMA

– To był wielki zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy tutaj wielkie momenty w tych czterech latach. Jestem dumny z tego, co tutaj zrobiłem i zrobiliśmy razem. Dziś żegnam się z Wami na tym stadionie, zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Dziękuję Wam, kibicom. Raz Cule, zawsze Cule. Niech żyje Barcelona, niech żyje Katalonia – mówił "Lewy".

Roberta Lewandowskiego. Polak wybrał Chicago Fire

Kolejnym przystankiem w karierze reprezentanta Polski będzie amerykańska liga i zespół Chicago Fire. Transferowe doniesienia jako pierwszy przekazał już w poniedziałkowe południe włoski dziennikarz Fabrizio Romano, który słynie w środowisku z podawania wyłącznie sprawdzonych, w stu procentach pewnych informacji ze świata piłki nożnej.

REKLAMA

"Robert Lewandowski zgadza się dołączyć do Chicago Fire, here we go! Słowne porozumienie między stronami zostało osiągnięte, a Lewandowski ma podpisać kontrakt na początku przyszłego tygodnia po odwiedzinach w Chicago 15 dni temu" – poinformował w swoim wpisie słynny włoski reporter.

Kilka godzin później z Chicago nadeszło oficjalne potwierdzenie. "Podpisaliśmy kontrakt z globalną ikoną futbolu i najlepszym strzelcem wszech czasów reprezentacji Polski Robertem Lewandowskim jako Designated Player" – oznajmił amerykański klub w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych.

Dlaczego Robert Lewandowski wybrał Chicago Fire? Wygrała ogromna polonia

O wyborze klubu prawdopodobnie zadecydowały czynniki wykraczające daleko poza czysty zysk finansowy. Ekipy z Arabii Saudyjskiej, takie jak Al-Hilal, oferowały polskiemu graczowi pensję rzędu 90 milionów euro rocznie. Z kolei Al-Nassr to aktualny hegemon ligowy, w którym występuje portugalski gwiazdor Cristiano Ronaldo.

Amerykański kontrakt, opiewający według analityków na kwotę od 15 do 20 milionów dolarów, to jednak szansa na budowanie sportowego dziedzictwa w Chicago wręcz idealnie skrojonej pod potrzeby polskiego gwiazdora.

W USA napastnik może pomnożyć swój kapitał poprzez rozbudowane współprace biznesowe, które zapewnią mu dochody długo po zakończeniu kariery na boisku. Najważniejsza mogła być jednak ogromna baza kibiców na miejscu.

Polonia w całych Stanach liczy ponad 8 milionów osób. W samym tylko obszarze metropolitalnym Chicago mieszka nawet 900 000 osób polskiego pochodzenia, przez co miasto to określane jest często nieoficjalną stolicą światowej Polonii.

REKLAMA