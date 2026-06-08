Robert Lewandowski dotrzymał swojej obietnicy z historycznego streamu charytatywnego Łatwoganga, który odbył się w kwietniu. Chodziło o... zjedzenie razem kebaba.
Podczas głośnej, kwietniowej transmisji charytatywnej, na której Łatwogang zebrał astronomiczną sumę pieniędzy dla podopiecznych fundacji Cancer Fighters, na wizji niespodziewanie pojawił się Robert Lewandowski.
Kapitan reprezentacji Polski połączył się z internetowymi twórcami – Łatwogangiem i Mikołajem "Bagim" Bagińskim za pomocą rozmowy wideo i złożył im nietypową deklarację. Piłkarz obiecał, że wybierze się z nimi na kebaba. Jak powiedział, tak też zrobił.
Lewandowski wraz z Łatwogangiem i Bagim wybrali się do warszawskiego Efesa. Kapitan reprezentacji Polski podzielił się swoimi kebabowymi preferencjami – wybrał lawasz i sos mieszany, ale w małej ilości. Dodał także, że kebaba jada "tylko w Polsce".
W krótkim filmiku Bagi zadawał Robertowi Lewandowskiemu także pytania o jego inne upodobania jedzeniowe, m.in. o ulubiony smak pizzy, o to, co sądzi o pizzy hawajskiej lub czy dodaje do niej ketchup. Poruszone zostały także najnowsze nowinki ze świata TikToka i social mediów. W ostatecznym rozrachunku kebab wszystkim smakował, lecz nie obeszło się bez żartów o ewentualnych problemach żołądkowych po takim rodzaju jedzenia.