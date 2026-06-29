Strzelanina w Niemczech. Pięć osób nie żyje Fot. Jonas Augustin / Unsplash

W dolnosaksońskim Stade niedaleko Hamburga doszło w poniedziałek (29.06.2026) do strzelaniny. Strzały miały paść w ośrodku dla młodzieży. Jak potwierdziła rzeczniczka policji w odpowiedzi na zapytanie agencji DPA, mieszczą się tam wspólnoty mieszkaniowe dla matek z dziećmi.

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Pięć dorosłych osób nie żyje, wiele osób jest rannych, niektóre ciężko – informuje policja.

Zatrzymane dwie osoby

Zatrzymano dwie osoby, wśród nich jest osoba, która strzelała. Na miejscu zdarzenia – w okolicy ulicy Dankersstrasse – są liczne siły policyjne i służby ratownicze. Policja prosi o omijanie miejsca zdarzenia. Informuje jednak, że nie ma zagrożenia dla ludności.

"Omijajcie ten obszar z daleka!" - napisała w serwisie X komenda policji w Lüneburgu. Na zdjęciach widać karetki pogotowia i radiowozy. Na poboczu drogi stały również kobiety z niemowlętami w nosidełkach.

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Stade należy do regionu metropolitalnego Hamburga. To hanzeatyckie miasto liczy ok. 50 tys. mieszkańców i leży około 40 kilometrów od Hamburga.