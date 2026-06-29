Wiktoria Brzoska założyła własną spółkę TherAlign Fot. Zrzut ekranu / Facebook.com / Rafał Brzoska

Wiktoria Brzoska może być znana już nie tylko jako córka jednego z najbogatszych Polaków i założyciela InPostu. Właśnie poinformowała o założeniu własnej spółki TherAlign, czyli projektu, który ma ułatwić proces wyboru psychoterapeuty przez pacjenta. Na nowinę zareagował już także sam Rafał Brzoska.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wiktoria Brzoska poinformowała za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych, że oficjalnie założyła własną spółkę o nazwie TherAlign. Jak podkreśla we wpisie, pod kątem formalnym jest to relatywnie niewielki krok, ale dla całego projektu i biznesowego rozwoju firmy ma on już zdecydowanie większe znaczenie.

Uwagę opinii publicznej przy tej okazji zwrócił również fakt, że córka Rafała Brzoski zdecydowała się zrezygnować z możliwości korzystania ze wsparcia finansowego swojego ojca. Prezes InPostu informował o tym fakcie już wcześniej, zaznaczając chęć budowania przez nią w pełni niezależnej drogi.

REKLAMA

Wiktoria Brzoska zdradza dalsze plany dla TherAlign

Na swoim koncie na platformie LinkedIn Wiktoria Brzoska przekazała szczegóły dotyczące tego ważnego etapu dla nowo powstałej spółki. – Kilka miesięcy temu TherAlign było pomysłem, serią rozmów i wieloma godzinami spędzonymi nad zrozumieniem problemów, z którymi mierzą się specjaliści zdrowia psychicznego – napisała prezeska. Przedstawiła przy tym konkretne, dalsze plany dotyczące rozwoju samego projektu.

"To nie jest koniec drogi – wręcz przeciwnie. To dopiero początek. Przed nami rozwój produktu, testy, kolejne iteracje i dużo ciężkiej pracy. Cieszymy się, że możemy stawiać kolejne kroki w kierunku stworzenia technologii, która będzie wspierać specjalistów zdrowia psychicznego w ich codziennej pracy" – podsumowała. Na samym końcu swojego komunikatu Brzoska złożyła podziękowania wszystkim osobom oraz partnerom, którzy do tej pory okazali wsparcie jej początkującej inicjatywie.

REKLAMA

Reakcja Rafała Brzoski. Rezygnacja z kapitału miliardera

Wpis opublikowany w sieci przez początkującą bizneswoman zebrał kilkadziesiąt komentarzy. Wśród nich znalazły się również oficjalne gratulacje od ojca dziewczyny, Rafała Brzoski. "Brawooo!!! Dumny z Córci Go and win the market" – napisał krótko.

Podejście do biznesu w rodzinie Brzosków przykuwało uwagę opinii publicznej już we wcześniejszych miesiącach. Pod koniec zeszłego roku prezes InPost informował w mediach społecznościowych, że jego córka świadomie rezygnuje ze wsparcia finansowego z jego kapitału i chce w ten sposób dowieść, że jest w stanie prowadzić przedsięwzięcie na własny rachunek.

REKLAMA

"Bardzo ambitnie podeszła do projektu i nie chce korzystać z mojego kapitału jako inwestora. Chce zbudować swój startup w pełni niezależnie, pozyskując finansowanie z rynku. Jako tata po prostu pękam z dumy" – tłumaczył Rafał Brzoska.

Czym jest spółka TherAlign? Nowoczesne narzędzia w terapii

Firma TherAlign została oficjalnie zarejestrowana w Rzeszowie, a funkcję prezesa objęła w niej bezpośrednio Wiktoria Brzoska. Startup działa w sektorze medtech, koncentrując się na dynamicznie rozwijającej się branży zdrowia psychicznego. Projekt ma skupiać się na tworzeniu innowacyjnych narzędzi skierowanych zarówno do dyplomowanych psychoterapeutów, jak i samych pacjentów poszukujących specjalistycznej pomocy.

Główna aplikacja rozwijana przez spółkę ma pomagać osobom potrzebującym wsparcia w znalezieniu odpowiedniego dla nich terapeuty, przy wykorzystaniu do tego zaawansowanych algorytmów dopasowujących. System ma brać pod uwagę między innymi konkretne potrzeby danego użytkownika, profil jego osobowości oraz preferowany sposób komunikacji ze specjalistą, co z założenia ma przełożyć się na skuteczność samej terapii.