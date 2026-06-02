Emmanuel Macron podziękował InPostowi za nowe inwestycje w swoim kraju Fot. X.com / Emmanuel Macron

Spółka InPost oficjalnie ogłosiła, że zwiększa swoje inwestycje we Francji o 500 milionów euro. Zareagował na to prezydent Emmanuel Macron, który podziękował polskiej firmie, a do jego słów szybko odniósł się prezes Rafał Brzoska.

W Wersalu pod Paryżem odbył się ostatnio prestiżowy szczyt forum gospodarczego "Choose France". Jak poinformował prezydent Francji, Emmanuel Macron, wydarzenie to pozwoli skonsolidować rekordową kwotę 93 miliardów euro zagranicznych inwestycji na ponad 15 000 nowych miejsc pracy we Francji.

Wśród inwestorów wspierających tamtejszy rynek dokładnie 71 projektami znalazła się wywodząca z Polski spółka InPost, należąca do Rafała Brzoski. Prezes firmy nie szczędził sobie słów pochwał na temat działań francuskiego rządu w kwestii "przyciągania" do kraju inwestycji, a do tych słów przyłączył się również sam Emmanuel Macron z własnymi podziękowaniami. Przypominamy także, że prezydent Francji gościł ostatnio w Polsce, gdzie podpisano ważną deklarację.

Emmanuel Macron dziękuje spółkom. Wpis do InPostu zakończył po polsku

Prezydent Francji za pośrednictwem serwisu X oficjalnie dziękował poszczególnym spółkom, które "wybrały Francję" jako miejsce do lokowania swojego kapitału i rozbudowywania zaplecza technologicznego. Wśród licznych komunikatów znalazł się ten dedykowany specjalnie polskiej spółce. Emmanuel Macron wprost odniósł się do biznesowych deklaracji InPostu, doceniając skalę przedsięwzięcia.

"InPost wybiera Francję. Pierwsza europejska platforma dostaw samoobsługowych i założycielka Mondial Relay, planuje zainwestować dodatkowe 500 milionów euro do 2030 roku, tworząc 750 miejsc pracy i wzmacniając doświadczenie klienta oraz automatyzację" – poinformował prezydent Emmanuel Macron w komunikacie.

Co jednak najważniejsze, na samym zakończeniu wpisu francuski przywódca dodał jedno słowo w języku polskim: "Dziękuję!".

Rafał Brzoska odpowiada Macronowi. InPost liderem inwestycji we Francji

Na słowa prezydenta Francji natychmiast zareagował prezes InPostu, Rafał Brzoska. Przekazał w mediach społecznościowych dodatkowe szczegóły dotyczące finansowego zaangażowania jego firmy, informując opinię publiczną, że InPost to obecnie największy polski inwestor we Francji. Skala finansowa tego przedsięwzięcia ma rosnąć z każdym rokiem.

"Dziś ogłosiliśmy, że nasza inwestycja we Francji wzrośnie w najbliższym czasie z 900 mln EUR do 1,4 miliarda EUR. Wzmocni to pozycję InPost jako największego polskiego inwestora w tym kraju" – napisał w swoim poście Rafał Brzoska. Biznesmen krótko, acz dosadnie skomentował również sam fakt publicznego docenienia jego firmy przez Emmanuela Macrona.

"Reakcja Prezydenta 7 gospodarki Świata? Komentarz zbędny..." – skwitował polski przedsiębiorca, cytując wcześniejszy wpis Macrona na X.