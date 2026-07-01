Wizz Air powiedział "sprawdzam" biurom podróży. Polecą rejsowo z Polski do Egiptu i to na wielką skalę Fot. Tupungato/Shutterstock

Jeśli jest wam gorąco, to Wizz Air właśnie podgrzał atmosferę jeszcze bardziej. Węgrzy polecą zimą do kraju, który Polacy uwielbiają, ale dotychczas latali tam głównie na własną rękę lub czarterami. Ryanair dostał właśnie ostrego kuksańca.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Wizz Air z przytupem wejdzie w sezon zimowy! W siatce połączeń pojawią się nowe trasy na narty, ale to nie one rozgrzeją systemy rezerwacyjne do czerwoności. Pierwszy raz w historii tani przewoźnik uruchomi bezpośrednie loty z Polski do Egiptu i zrobi to w wielkim stylu. Już w październiku dostaniemy tam bogatą siatkę nowych połączeń.

Wizz Air poleci bezpośrednio z Polski do Egiptu. All inclusive zagrożone!

Wizz Air już od kilku miesięcy latał z Polski do Egiptu, ale robił to dotychczas tylko w ramach współpracy z biurami podróży. Jednak, jak widać, współpraca z tamtejszymi portami musiała przebiegać bardzo dobrze, ponieważ przewoźnik właśnie poinformował, że będzie latał tam bezpośrednio także w ramach lotów komercyjnych. I to po raz pierwszy w historii.

REKLAMA

Już w październiku w siatce połączeń pojawią się bezpośrednie połączenia do wszystkich najważniejszych kurortów nad Morzem Czerwonym. Z Wizz Airem polecimy bezpośrednio do Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj, uwielbianej przez Polaków Hurghady, ale i znanego z pięknych raf koralowych bezpośrednio przy hotelach Marsa Alam.

Nowe trasy Wizz Aira pojawią się już 26 października w Katowicach. Tego dnia wystartują samoloty ze Śląska do Marsa Alam (poniedziałki, środy i piątki), Sharm el-Sheikh (wtorki i soboty) i Hurghady (poniedziałki, wtorki, piątki). Równocześnie na Półwysep Synaj polecimy także z Gdańska (wtorki i soboty).

REKLAMA

Zaledwie dzień później do siatki wejdą loty z Krakowa do Marsa Alam (wtorki i czwartki) i z Gdańska do Hurghady (poniedziałki, czwartki i piątki). Pokrzywdzony nie będzie również Wrocław. Loty do Hurghady będą dostępne od 25 października we wtorki, czwartki i niedziele. Wejście z tak szeroką ofertą oznacza rzucenie poważnego wyzwania tradycyjnym biurom podróży, które dotychczas były niemalże monopolistami w kwestii podróży do Egiptu.

Wizz Air otwiera loty do Egiptu z Warszawy. All inclusive może pójść w odstawkę

Warszawa także nie będzie pokrzywdzona w kwestii lotów do Egiptu. Nowe trasy do trzech kurortów będą realizowane z lotniska Warszawa-Modlin, co będzie tylko niewielkim utrudnieniem przy tak bogatej siatce.

REKLAMA

Pierwsze połączenie zostanie uruchomione już 25 października i będzie to Hurghada. Kolejne loty będą odbywały się we wtorki, czwartki i niedziele. Dzień później pojawią się loty do Marsa Alam. Tam będzie można latać w poniedziałki, środy i piątki. Natomiast od 27 października będzie można latać do Sharm el-Sheikh. W tym przypadku kolejne połączenia będą dostępne we wtorki, czwartki i niedziele.