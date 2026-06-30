Coraz więcej Polaków wybiera wczasy bez dzieci Fot. artem evdokimov/Shutterstock

Chociaż Polacy uwielbiają wakacje all inclusive z całą rodziną, ten sposób podróżowania powoli odchodzi w zapomnienie. Dane z portali rezerwacyjnych wskazują, że ponad połowa Polaków rezerwujących wczasy wybiera inny sposób podróżowania. Trend ten jest tak duży, że wpływa nawet na ofertę polskich hoteli.

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Dawniej sprawa była prosta: po zakończeniu roku szkolnego cała rodzina jechała na tygodniowy urlop w góry lub nad morze. Jednak od kilkunastu lat trendy podróżnicze intensywnie się zmieniają, widać to zwłaszcza w wyjazdach Zetek, a Polacy zaczęli podróżować częściej i dalej. Nikogo już nie dziwią kilkutygodniowe wakacje w Azji poza sezonem. Z najnowszych danych internetowego biura podróży eSky wynika, że zmiany w trendach dotyczą nie tylko kierunku i długości wczasów, jakie wybierają Polacy. Obecnie ponad połowa naszych rodaków decyduje się nie na klasyczny urlop z rodziną, lecz na wakacje tylko dla dorosłych.

Wyjazdy "adults only" zyskują na popularności

Wakacje tylko dla dorosłych oznaczają nic innego jak wyjazdy bez dzieci. Podróżni decydujący się na takie wczasy szukają przede wszystkim ciszy, prywatności, komfortu i możliwości wypoczynku na własnych zasadach.

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Z danych eSky wynika, że 31 proc. klientów wybierających wczasy "adults only" decyduje się na tygodniowy pobyt. Podróżni nie szczędzą sobie luksusów. Jedna trzecia wyjazdów "adults only" to klasyczne all inclusive, a zdecydowana większość gości rezerwuje hotele o standardzie co najmniej 4- lub 5-gwiazdkowym. Popularnością cieszą się obiekty posiadające infrastrukturę premium, na przykład strefy spa, baseny czy restauracje wysokiej klasy.

Hotele "tylko dla dorosłych" pojawiają się też w Polsce

Trend podróżowania bez dzieci przejawia się również w ofercie hotelarskiej. Największe biura podróży, takie jak Rainbow czy Itaka, oferują szeroki wybór zagranicznych hoteli w typie "adults only". Także w Polsce możemy zdecydować się na urlop w tym stylu. Obiekty tylko dla dorosłych znajdują się m.in. w Szklarskiej Porębie, Krynicy-Zdroju czy Gdyni.

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Co ten nowy trend podróżowania mówi o polskich podróżnych? Z pewnością to, że coraz bardziej dążymy do komfortu. Trend ten jest widoczny nie tylko w turystyce. Coraz popularniejsze staje się np. organizowanie wesel bez obecności dzieci czy nawet restauracje tylko dla dorosłych. Krytycy tego trendu często wskazują na rosnącą indywidualizację w społeczeństwie, a nawet na problem wykluczenia dzieci z miejsc, w których do tej pory były mile widziane. Czy jednak jest to coś złego?

Po pierwsze, hotele tylko dla dorosłych w dalszym ciągu stanowią zdecydowaną mniejszość dostępnych ofert, co oznacza, że rodziny jadące na wakacje z pewnością znajdą coś dla siebie. Obiekty "adults only" zazwyczaj i tak nie byłyby najlepszym wyborem dla najmłodszych, bo ich oferta skupia się przede wszystkim na zapewnieniu atrakcji dorosłym. Nie znajdziemy tam programu dla dzieci, placów zabaw ani zajęć ruchowych.

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