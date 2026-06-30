Chaos na Rodos. Tłumy i ogromne opóźnienia Fot. Markus Mainka/Shutterstock

Sezon wakacyjny ruszył pełną parą, a wraz z nim letnie wyjazdy. Już teraz odbija się to na lotniskach. W ostatnim czasie w sieci pojawiły się nagrania z portu lotniczego okrzykniętego mianem jednego z najgorszych lotnisk w Europie.

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Wakacje to zawsze czas największego ścisku na lotniskach. To właśnie wtedy rodziny z dziećmi, którym przed chwilą skończył się rok szkolny, wyruszają na wymarzone urlopy. To również czas, w którym pogoda na rajskich wyspach zaczyna osiągać najwyższe w roku temperatury. Niestety nie wszystkie lotniska są w stanie poradzić sobie z falą podróżnych. Szczególnie, gdy do tego dochodzą opóźnienia lotów.

Horror na Rodos. Klimatyzacja nie wyrabiała, 20 minut w kolejce po wodę

W ostatnim czasie do internetu trafiło nagranie z greckiego portu lotniczego Diagoras na Rodos. Film opublikowany na TikToku obrazuje to, z czym muszą mierzyć się turyści w szczycie sezonu. "Sobota, 27 czerwca. Każdy, dosłownie każdy lot opóźniony. Ludzie siedzący i stojący na każdym wolnym centymetrze podłogi. Klimatyzacja nie wyrabiała, a kolejka po wodę trwała 20 minut" – relacjonuje autorka nagrania.

Opisywany chaos na tym lotnisku to nie przypadek. Lotnisko na Rodos zostało uznane za najgorszy port lotniczy w Europie. W rankingu AirHelp sprzed roku w skali 1-10 uzyskało łączną notę zaledwie 6,05, a jego współczynnik punktualności to 5,8. To w światowym zestawieniu dało Diagoras 249. miejsce. W ogólnym rozrachunku gorzej wypadł jedynie port w Tunisie.

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Grecja zresztą zdominowała dół zestawienia, bo drugim najgorszym lotniskiem w Europie okazał się Heraklion na Krecie (6,32). Europejskie podium zamyka turecka Antalya (6,52).

W Polsce też paraliż. Lotnisko Chopina utonęło w kolejkach

Jeśli myślicie, że problemy dotyczą tylko południa Europy, to mamy dla was złą wiadomość. Czerwiec przyniósł duży ścisk także na Lotnisku Chopina w Warszawie. Jak pisaliśmy na łamach naTemat, kolejki do kontroli bezpieczeństwa w czerwcu ciągnęły się momentami aż do stanowisk odprawy.

Powodem paraliżu okazała się modernizacja obiektu. Na Okęciu trwa wymiana skanerów bezpieczeństwa oraz przebudowa stref Fast Track. Prace nałożyły się na start sezonu wakacyjnego. Na tym niefortunnym tle liderem w lotnictwie staje się Gdańsk, który według zestawień najlepszych lotnisk bije na głowę zarówno Warszawę, jak i Kraków.

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