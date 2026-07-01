Rząd sprezentował nauczycielom w tym roku dużą niespodziankę na wakacje Fot. flickr.com / Kancelaria Premiera

W tegoroczne wakacje jedna grupa zawodowa będzie miała dużo powodów do radości. Przed nadejściem września otrzymają bowiem rekordową kwotę tzw. świadczenia urlopowego, bo aż 2943,23 zł brutto, co daje około 2590 zł "na rękę".

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Świadczenie urlopowe dla nauczycieli w 2026 roku osiągnęło rekordową stawkę. A ponadto, aby je otrzymać nie trzeba uzupełniać żadnych formalności ani posiadać określonego kryterium dochodowego. Pieniądze po prostu z automatu trafią na konta pedagogów do końca sierpnia.

Jakie są zasady otrzymania świadczenia urlopowego dla nauczycieli?

Świadczenie urlopowe to coroczny dodatek finansowy, gwarantowany przez przepisy Karty Nauczyciela. Środki wypłacane są bezpośrednio z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), a ich głównym celem jest wsparcie nauczycieli w okresie letniego wypoczynku. W tym roku kwota wystrzeliła do poziomu rekordowych 2943,23 zł brutto. Po odliczeniu 12-procentowego podatku, daje to kwotę 2590 zł wypłacaną "na rękę". Zgodnie z prawem, ostateczny termin na rozliczenie się z pracownikami mija 31 sierpnia.

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Dodatek ten przysługuje wszystkim nauczycielom, bez względu na stopień awansu zawodowego czy staż pracy, bo nie ma on charakteru socjalnego. Na wysokość przelewu nie wpływa także liczba dni urlopu, niezdolność do pracy, urlop dla poratowania zdrowia czy czasowe zawieszenie w obowiązkach. Kwotę obniża tylko urlop bezpłatny, który zmniejsza ją proporcjonalnie.

Aby uzyskać taki benefit nie trzeba też składać żadnych wniosków ani uzupełniać formalności, ponieważ przyznawanie środków działa w pełni automatycznie. Nauczyciele mogą mieć więc spokojną głowę i po prostu czekać na decyzję.

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Wymiar etatu i czas pracy ma znaczenie

Do wyliczenia kwoty dla konkretnego pedagoga liczy się tylko jego wymiar etatu oraz czas przepracowany w danym roku szkolnym. System opiera się na proporcjonalnym pomniejszaniu stawki bazowej. Nauczyciel, który pracował na pełny etat przez cały rok szkolny (od 1 września 2025 r. do 31 sierpnia 2026 r.), dostanie równo 2943,23 zł brutto.

Przy krótszym czasie pracy zasady są niezwykle proste. Osoba zatrudniona na 1/2 etatu otrzyma połowę tej sumy, czyli 1471,61 zł brutto. Z kolei praca na 2/3 etatu oznacza proporcjonalny przelew rzędu 1962,15 zł brutto. Identyczny mechanizm dotyczy krótszego stażu pracy. Jeśli ktoś pracował na pełny etat, ale zatrudniono go już w trakcie roku szkolnego, wypłata ulegnie odpowiedniemu zmniejszeniu – w ścisłym stosunku przepracowanych miesięcy do pełnych dwunastu.

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To jeszcze nie koniec benefitów

To jednak nie koniec dobrych wieści. Część nauczycieli ma szansę na podwójny zastrzyk gotówki za sprawą tzw. "wczasów pod gruszą", finansowanych również z budżetu ZFŚS. Należy jednak pamiętać, że w tym przypadku zasady są zupełnie inne niż przy opisywanym świadczeniu urlopowym.