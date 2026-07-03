Wakacje dopiero się zaczęły, ale rodzice mogą już wnioskować o 300 plus Fot. Trybex / Shutterstock

Wystartował nabór wniosków o dofinansowanie szkolnej wyprawki w ramach programu Dobry Start. Tym razem ZUS uszczelnia jednak system wypłat świadczenia potocznie nazywanego 300 plus. Część cudzoziemców musi spełnić warunki, aby otrzymać przelew.

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Dobry Start to z założenia dofinansowanie do wyprawki dla dziecka na start nowego roku szkolnego. Obok 800 plus, to jedno z najpopularniejszych świadczeń dla odciążenia rodziców. W zeszłym roku ZUS obsłużył ponad 3,3 mln zgłoszeń na blisko 4,9 mln dzieci, co kosztowało budżet ponad 1,4 mld zł.

Dla kogo 300 plus na wyprawkę szkolną?

Wsparcie finansowe przysługuje raz w roku na każdego ucznia, który nie ukończył 20 roku życia. W sytuacji, gdy nastolatek posiada udokumentowaną niepełnosprawność, granica wieku zostaje przesunięta do ukończenia 24 lat.

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Kryteria wiekowe ZUS weryfikuje rocznikami. Zatem młodzież z ostatnich klas techników, liceów oraz szkół policealnych dostanie środki, jeśli wspomniany wiek osiągnęła przed startem roku szkolnego.

Pieniądze nie przysługują natomiast dzieciom w zerówkach oraz studentom. W programie Dobry Start można zgarnąć nawet 400 zł na dziecko, o ile rodzina pobiera dodatkowo zasiłek rodzinny wraz z dodatkiem z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Na co ZUS pozwala wydać 300 zł?

Program nie bierze pod uwagę naszych zarobków. Pieniądze mogą otrzymać wszyscy. Urzędnicy nie sprawdzają też, czy otrzymana gotówka zostanie przeznaczona na piórnik, plecak czy podręczniki. To tylko idea, ale który uczeń nie chciałby dostać nowych przyborów szkolnych na osłodę końca wakacji...

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"Rodzice i opiekunowie, bez względu na dochody i sytuację zawodową, mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów oraz wszelkiego wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych" – informuje ZUS.

Czas wysyłania dokumentów i terminy wypłat z ZUS

Przyjmowanie dokumentów na kolejny okres wystartowało 1 lipca. Rodzice mają czas na wysłanie wniosków do 30 listopada. Warto jednak pośpieszyć się z formalnościami, aby szybciej zobaczyć przelew na koncie. "Jeżeli wniosek trafi do ZUS-u do końca sierpnia, to Zakład wypłaci pieniądze do 30 września" – zapowiadają przedstawiciele instytucji.

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ZUS wyprawkę szkolną obsługuje wyłącznie cyfrowo. Tradycyjne, papierowe formularze odeszły w niepamięć. Dokumenty można dostarczyć za pośrednictwem aplikacji mZUS, platformy eZUS, bankowości internetowej lub rządowego portalu Emp@tia. Tymi samymi drogami rodzice składają zresztą wniosek o świadczenie 800 plus.

Przed zatwierdzeniem formularza trzeba dokładnie zweryfikować numer PESEL dziecka, prawidłową nazwę oraz adres placówki oświatowej, a także numer rachunku rozliczeniowego. Środki trafią tylko na wskazane konto.

Nowe zasady dla cudzoziemców w programie Dobry Start

W bieżącym okresie urzędnicy kładą ogromny nacisk na weryfikację uprawnień obcokrajowców. Osoby spoza Unii Europejskiej, państw EFTA, Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy z oficjalnym statusem UKR zostali objęci nowymi restrykcjami.

Aby dostać pieniądze, rodzic musi wcześniej pracować w Polsce, a dokładnie: "uzyska prawo do świadczenia, jeśli był aktywny zawodowo w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku".

Dodatkowo wymagane jest wspólne zamieszkiwanie z uczniem na terytorium Polski. To kierunek spójny z tym, który wytyczyły już wcześniej nowe zasady wypłaty 800 plus. One również one uzależniły wsparcie dla części dzieci z Ukrainy od dodatkowych warunków.

Wyjątki od obowiązku zatrudnienia

Przepisy przewidują kilka wyjątków od reguły zatrudnienia. Obowiązek pracy nie dotyczy osób wnioskujących na dziecko z polskim obywatelstwem, opiekunów dzieci ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością, opiekunów wyznaczonych przez zagraniczne władze oraz samodzielnie uczących się dorosłych migrantów.

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Ponadto wnioskujący "spoza UE/EFTA/Wielkiej Brytanii oraz obywatele Ukrainy ze statusem UKR we wnioskach składanych do ZUS zobowiązani zostali do podania danych dotyczących dokumentu przekroczenia granicy i dokumentu potwierdzającego legalność pobytu w Polsce zarówno swoich jak i dziecka".