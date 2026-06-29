IMGW pokazał prognozę pogody na całe lato 2026 Fot. shutterstock // Fot. IMGW

Mordercze upały dają się we znaki. Polskę ogarnęła fala ciepła, ale w prognozie pogody widać już na horyzoncie niższe wartości i niestety niszczycielskie nawałnice. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej pokazał też przewidywania na całe lato 2026. W niektórych miastach znów mogą paść rekordy.

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Takiego upału Polska jeszcze nie widziała. W ostatnich dniach na zewnątrz zrobiło się jak w piekarniku. Meteorolodzy jednak już od kilku dni alarmowali o nadchodzącej ekstremalnej fali upałów, w trakcie której termometry mogą przekroczyć barierę 40°C, i tak też się stało.

W niedzielne popołudnie (28 czerwca) w Toruniu padł rekord najwyższej temperatury w Polsce. Termometr pokazał 40,3 stopni Celsjusza i tym samym przebita została wartość z 1921 roku, która wynosiła 40,2 stopnie Celsjusza. Przy takich temperaturach trzeba brać pod uwagę nowe zagrożenia. W naTemat wskazywaliśmy przedmioty, które mogą wybuchnąć w upał.

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Prognoza pogody: na horyzoncie zmiana temperatur i nawałnice

W poniedziałek 29 czerwca termometry znów oszaleją, szczególnie w centrum, na Mazowszu, Podlasiu i Lubelszczyźnie będzie 35-37 stopni Celsjusza. Zachodnia część Polski też będzie odczuwała skwar – tam termometry pokażą 32-35 stopni Celsjusza.

Eksperci ostrzegają także przed groźnymi nawałnicami. Najbardziej niebezpiecznie może być w pasie od Podlasia i Lubelszczyzny, przez centrum, po Śląsk i ziemię lubuską. Na tym obszarze wystąpią burze, podczas których spaść może 50 mm deszczu, możliwy jest sporej wielkości grad oraz bardzo silny wiatr osiągający 100 km na godz.

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We wtorek (30 czerwca) nadal będzie gorąco (32-35 stopni C.) w okolicach Łodzi, Wrocławia, Warszawy, Krakowa i Rzeszowa. Burze przejdą na zachodnią i północno zachodnią część Polski. Też mogą być bardzo gwałtowne.

Środa (1 lipca) będzie ostatnim dniem trzydziestostopniowych upałów, które ogarną jeszcze część wschodniej, centralnej i południowo zachodniej Polski. Tego dnia popadać może w całym kraju. Meteorolodzy wskazują także na możliwość występowania nawałnic. Czwartek (2 lipca) to pierwszy dzień bez srogich upałów. Termometry w całym kraju spadną do 28-24 kreski. Jedynie na południu zrobi się naprawdę chłodno. W Zakopanem będzie zaledwie 16 stopni C.

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Pogoda na całe lato

A jaka pogoda szykuje się na całe lato? Kiedy analizowaliśmy w naTemat długoterminową prognozę pogody na lato 2026 roku, wspominaliśmy, że czerwiec może być rekordowy.

"W całym kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna się zawierać w zakresie normy wieloletniej" – wynikało z prognoz IMGW.

Teraz, spoglądając na lipiec i sierpień, też możemy spodziewać się, że termometry pokażą wyższe temperatury niż odnotowane do tej pory z tych okresów. Przekroczenie normy wieloletniej w lipcu dotyczy: Łodzi, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Kielc, Opola, Rzeszowa i Zakopanego.

Prognoza pogody na lipiec i sierpień 2026 Fot. IMGW

Z kolei w sierpniu mapy wskazują na czerwone odchylenia od normy od Bałtyku aż po Tatry, przy jednoczesnym zachowaniu typowych dla tego okresu sum opadów. W naTemat opisaliśmy też amerykańskie modele długoterminowych prognoz pogody.

Okazuje się, że tradycyjne kierunki wakacyjnych ucieczek, takie jak Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Turcja, w tym roku mogą przynieść pewne rozczarowanie tym, którzy szukają gwarantowanego, bezchmurnego nieba. Co ciekawe, to właśnie Polska ma w nadchodzącym sezonie zaoferować warunki zbliżone do śródziemnomorskich kurortów.