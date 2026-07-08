Samolot K2 Airways zniknął z radarów Fot.K2 Airways/FlightGlobal

Pakistańskie służby prowadzą akcję poszukiwawczą. We wtorek wieczorem, u wybrzeży Karaczi, z radarów nagle zniknął Boeing 737. Maszyna zaliczyła spadek wysokości zaledwie kilka minut po tym, jak piloci zgłosili usterkę systemów nawigacyjnych.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Jak podaje "BBC", zaginiony samolot transportowy leciał z Szardży w Zjednoczonych Emiratach Arabskich do Karaczi na południu Pakistanu. Jak poinformowały tamtejsze władze, kontakt z maszyną urwał się we wtorek o godzinie 21:21 czasu lokalnego.

Wstępne dane z platformy Flightradar24 potwierdzają następujący przebieg zdarzeń: zanim Boeing 737 całkowicie zniknął z radarów, systemy odnotowały wahania wysokości, po których nastąpiło nagłe pikowanie w kierunku wody.

Boeing 737 K2 Airways zniknął z radarów

Maszyna należy do K2 Airways, czyli prywatnych pakistańskich linii cargo, które działają na rynku od 2018 roku. Przedstawiciele przewoźnika opublikowali już oficjalne oświadczenie, w którym podali tożsamość pięciu zaginionych członków załogi.

REKLAMA

"W pełni współpracujemy z Pakistańskim Urzędem Lotnictwa Cywilnego oraz innymi agencjami rządowymi", przekazała firma w komunikacie. "Gorąco modlimy się o bezpieczeństwo naszych kolegów" – dodano.

W rejon prawdopodobnego wypadku wysłano zespoły ratunkowe. W poszukiwania samolotu oraz załogi zaangażowano m.in. siły powietrzne i marynarkę wojenną Pakistanu. Służby ścigają się z czasem, przeczesując wybrzeża Karaczi. Jest to najpoważniejszy incydent lotniczy w tym regionie od 2020 roku, kiedy to pasażerski samolot linii Pakistan International Airlines rozbił się podczas podchodzenia do lądowania w Karaczi. W tamtej katastrofie zginęło 97 spośród 99 osób znajdujących się na pokładzie.

REKLAMA

Tragedia lotu Pakistan International Airlines sprzed lat

Zaginięcie maszyny K2 Airways obudziło w Pakistanie wspomnienia z 2020 roku. Doszło wtedy do katastrofy pasażerskiego samolotu narodowego przewoźnika, która wstrząsnęła całym krajem.

Do tragedii doszło 22 maja 2020 roku, dokładnie w tym samym miejscu, do którego zmierzał zaginiony Boeing, czyli na lotnisku w Karaczi. Samolot lecący z Lahaur rozbił się tam zaledwie kilkaset metrów od pasa startowego. Piloci zgłaszali wcześniej problemy z podwoziem i silnikami po pierwszej, nieudanej próbie lądowania. Śledztwo wykazało później wiele błędów ludzkich oraz zaniedbania ze strony załogi i kontrolerów ruchu, co doprowadziło do reform w pakistańskim sektorze lotniczym.

REKLAMA