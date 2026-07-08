Pasażerowie PKP Intercity musieli wysiąść z pociągu w środku nocy
Pasażerowie PKP Intercity musieli wysiąść z pociągu z Chorwacji w środku nocy. Powrót do Polski był z przygodami Fot. Klaudia Zawistowska/naTemat

Pociąg do Chorwacji to jeden z największych hitów w ofercie PKP Intercity od lat. Bilety sprzedają się na pniu, a kolejne składy wypełnione turystami dojeżdżają do Rijeki, a także na słoweńskie wybrzeże. Jednak trzydziestu Polaków wracających do Warszawy z wakacji musiało nagle opuścić swój wagon.

Ustaw naTemat jako preferowane medium w Google
REKLAMA

PKP Intercity uruchomiło bezpośredni pociąg do Chorwacji po raz pierwszy w 2025 roku i błyskawicznie skradł on serca Polaków. Jest to idealna alternatywa dla tych, którzy nie chcą jechać nad Adriatyk własnym autem lub lecieć samolotem. W 2026 roku skład wrócił na tory, a ok. 18-godzinna przeprawa nikogo nie zniechęca. Zwłaszcza, że na trasie pojawił się nowy przystanek w Słowenii. Renomę składowi Adriatic Express może jednak zepsuć incydent z Austrii.

Jechali pociągiem z Chorwacji. Nagle w środku nocy musieli wysiąść

O całym niepokojącym zajściu poinformowała redakcja RMF24. Jeden z podróżnych poinformował dziennikarzy, że w nocy z poniedziałku na wtorek pociąg zatrzymał się na stacji w Austrii, a pasażerów poproszono o opuszczenie składu.

Była godzina 3:00 w nocy, a ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. Pracownicy na stacji w miejscowości Graz poinformowali ich, że wagon, którym jadą, uległ awarii. – My otrzymaliśmy informację od kontrolera w Austrii, że jakiś pociąg będziemy mieli za dwie godziny do Krakowa. Ze strony polskiej nie dostaliśmy żadnych informacji, dlaczego zostaliśmy wyrzuceni. Tyle razy było dzwonione na infolinię. Odpowiedź była jedna: proszę czekać, ustalamy – relacjonował w rozmowie z RMF FM jeden z pasażerów.

W ten sposób w środku nocy na peronie w Austrii zostało ok. trzydziestu polskich pasażerów. Wielu z nich miało jechać do Warszawy, a tam przesiąść się do pociągu jadącego do Iławy. W związku z niespodziewaną zmianą podróżni, zgodnie z instrukcjami Austriaków, wsiedli do pociągu jadącego do Krakowa, a tam złapali kolejne połączenia do miejsca docelowego. Przyjemna bezpośrednia jazda zmieniła się w przygodę pełną zwrotów akcji.

Zobacz także

Żarty Google Maps
Kpiny z polskich zabytków i atrakcji w sieci. Google tłumaczy całą aferę
Lotnisko, Katania, Sycylia, Włochy
Lotnisko w Katanii wraca do życia po erupcji Etny. Turyści odetchną z ulgą
Kobieta doprowadziła do awantury w samolocie
Miała lecieć na Rodos z Krakowa. Pasażerka następnym razem pomyśli 3 razy
Tajlandia uchwycona aparatem Canon
Zabrałam aparat Canon na wycieczkę do Azji. Telefon nigdy nie da mi takiego efektu
Ryanairowi zaczęło brakować paliwa
Awaryjne lądowanie samolotu Ryanair. Zaczęło brakować paliwa
Ryanair wskazał najgorsze lotniska w Europie
Ryanair wskazał najgorsze lotniska w Europie w te wakacje. Polska na liście

PKP Intercity tłumaczy, co stało się z pociągiem z Chorwacji. A przynajmniej próbuje

Redakcja RMF24 skontaktowała się z rzecznikiem prasowym PKP Intercity Michałem Wrzoskiem. Ten przyznał, że tak naprawdę polski przewoźnik nie wie, co stało się w Austrii i dlaczego Polacy musieli szukać innego rodzaju transportu.

– Teraz sprawę podróżnych, którzy opuścili skład, będziemy wyjaśniać ze stroną austriacką, nie byliśmy o niej informowani – przekazał rzecznik PKP Intercity.

Co w tej sytuacji mogą zrobić pasażerowie? Na pewno nie powinni lekceważyć zajścia. Podstawową drogą jest reklamacja w PKP Intercity. Jeżeli do Iławy wrócili ostatecznie z minimum godzinnym opóźnieniem, przysługuje im 25 proc. zwrotu za bilety kupione na pierwotny przejazd, a także zwrot kosztów za ewentualne nowe bilety. W przypadku opóźnienia przekraczającego 120 minut mogą odzyskać połowę ceny biletów. Warto o tym pamiętać, ponieważ prawa pasażerów kolei znamy znacznie słabiej niż w przypadku podróży lotniczych.