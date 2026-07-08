Trudne warunki nad polskim morzem Fot. Pav-Pro Photography Ltd/Shotterstock

Potężne wichury związane z niżem Bernadette nadciągają nad polskie wybrzeże. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał najwyższe ostrzeżenia trzeciego stopnia dla powiatów, w których porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 120 km/h.

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Trudne warunki czekają turystów, którzy w drugim tygodniu lipca zarezerwowali urlop nad polskim morzem. Po fali upałów przyszedł czas na ochłodzenie, a nawet porywiste wiatry i sztorm nad Bałtykiem. Z powodu niebezpiecznych warunków atmosferycznych IMGW wydał ostrzeżenia, a gdańskie molo w Brzeźnie zostało zamknięte dla mieszkańców i turystów do odwołania. Z pewnością nie jest to wakacyjna pogoda, jakiej spodziewali się urlopowicze.

Trudne warunki na Wybrzeżu. Wydano czerwone alerty

Mieszkańcy północnej Polski i turyści przebywający nad Bałtykiem przygotowują się na uderzenie żywiołu. Według prognoz, kulminacyjna fala wichur i towarzyszących im burz wystąpi 8 lipca. Najsilniejszy przebieg zjawiska prognozowany jest w pasie nadmorskim, Jak widać na grafice poniżej, dla znacznej części wybrzeża IMGW wydał alert trzeciego, najwyższego stopnia. Tam wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h, a w porywach rozpędzać się aż do 120 km/h.

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Ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia obowiązują m.in. w Trójmieście, Słupsku, Koszalinie i Elblągu. Silny wiatr (do 85 km/h) da się we znaki też na zachodnim wybrzeżu i w głębi kraju – w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, na północy Mazowsza i Lubelszczyzny.

Mapa z ostrzeżeniami IMGW Fot.IMGW

Gdańsk. Molo w Brzeźnie zamknięte do odwołania

W odpowiedzi na pogarszające się warunki atmosferyczne, gdańskie służby podjęły decyzję, aby zamknąć molo w Brzeźnie. Jak poinformowała Izabela Kozicka-Prus reprezentująca Urząd Miejski w Gdańsku, zakaz wstępu na molo obowiązuje aż do odwołania. Jednocześnie władze apelują do mieszkańców oraz turystów przebywających nad morzem o stosowanie się do wprowadzonych obostrzeń.

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Podobne apele o zachowanie szczególnej ostrożności wydały również sąsiednie gminy, w tym władze Gdyni, Sopotu, Helu oraz Krynicy Morskiej. Służby ratunkowe przypominają o zasadach bezpieczeństwa:

Ograniczenie wychodzenia z domów w momentach, gdy występują najsilniejsze porywy wiatru . Unikanie przebywania na terenach zielonych , takich jak parki i lasy, a także na cmentarzach oraz w bezpośrednim sąsiedztwie linii brzegowej. Zabezpieczenie luźnych przedmiotów znajdujących się na balkonach i tarasach, które mogłyby zostać porwane przez silny wiatr . Unikanie parkowania pojazdów pod drzewami, reklamami, billboardami i rusztowaniami budowlanymi.

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