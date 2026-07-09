Wypadek kolejki linowej Fot.The Sun, A.Savin/Wikipedia

Burza nad Wołgą doprowadziła do niebezpiecznego wypadku. W wyniku nagłego zatrzymania systemu cztery gondole kolejki linowej zderzyły się, więżąc w środku przerażonych pasażerów, w tym małe dzieci. Na ratunek ruszyły służby specjalne.

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Problemy turystów w Rosji zaczyęł się od nagłego załamania pogody nad trasą łączącą Niżny Nowogród z położonym po drugiej stronie rzeki miastem Bor. Uderzenie wiatru i deszczu aktywowało systemy bezpieczeństwa kolejki linowej. Procedura, która miała chronić pasażerów przed zagrożeniem, uruchomiła jednak lawinę zdarzeń. Filmiki z Rosji mrożą krew w żyłach.

W Rosji 16 pasażerów uwięzionych 60 metrów nad ziemią

Jak widać na nagraniach, które szybko obiegły media społecznościowe, dwa wagoniki rosyjskiej kolejki stanęły w miejscu po tym, jak lina nośna się zatrzymała. Jadące za nimi kolejne kabiny nie zdołały wyhamować i najechały na tył poprzedzających je gondoli. Nagrania pokazują, jak cała konstrukcja się chwieje, a gondole tłoczą się jedna na drugiej.

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W efekcie usterki cztery uszkodzone kabiny z przerażonymi pasażerami utknęły na wysokości około 60 metrów nad brzegiem rzeki Wołgi. W pułapce znalazły się także dzieci. Przerażenie wywołuje już samo patrzenie na gondole powiewające nad ziemią i zderzające sięw trakcie burzy. Pasażerowie przez kilkadziesiąt minut żyli w strachu, modląc się, by mocowania wytrzymały siłę wiatru.

Szczęśliwy finał akcji w Rosji

Na szczęście konstrukcja wytrzymała obciążenia i żadna z gondoli nie runęła w przepaść. Ratownicy zdołali ściągnąć na ziemię wszystkich uwięzionych podróżnych i nikt nie odniósł obrażeń. Zostali oni sprowadzeni na ziemię przy pomocy lin.

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Warto podkreślić, że ta mierząca ponad 3 kilometry kolej liniowa działa od 2012 roku i jest jedną z najdłuższych w Rosji. Nie jest to typowa atrakcja turystyczna, lecz przede wszystkim środek transportu, który co dzień służy tysiącom mieszkańców jako droga do pracy i szkół (podobnie jak kolej linowa we Wrocławiu). Podobną atrakcję i środek transportu chce mieć także Gdańsk. Po wypadku ruch na linii został wstrzymany, a śledczy badają teraz, dlaczego automatyka dopuściła do zderzenia wagonów.

Chociaż tym razem wszystko skończyło się dobrze, wypadki kolei linowych nie należą do absolutnej rzadkości. Na łamach naTemat pisaliśmy o katastrofie kolejki w Lizbonie. W 2021 na ziemię runęła kolejka linowa w Piemocnie. W wyniku wypadku życie straciło 14 osób. W internecie można też zobaczyć mrożące krew w żyłach obrazy z Pakistanu, gdzie uwięzieni ludzie przez 12 godzin zwisali w powietrzu, czekając na pomoc.