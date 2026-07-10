Mrówki chodzące po drzwiach i podłodze w domu
rówki często odwiedzają kuchnie w poszukiwaniu pożywienia. Zwykła kreda to bezpieczna metoda na ich odstraszenie. Fot. Cherkas / Shutterstock

Inwazja mrówek to problem dotykający zarówno właścicieli domów, jak i mieszkańców bloków. Gdy insekty opanowują przedpokoje i blaty, tradycyjne metody często zawodzą. Istnieje jednak humanitarny sposób na mrówki wykorzystujący zwykłą kredę, którą kiedyś pisaliśmy na tablicach w szkole.

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W środowisku naturalnym mrówki wykonują tytaniczną pracę. Nieustannie sprzątają martwą materię i napowietrzają glebę. W naszych mieszkaniach są jednak problem. Szukając jedzenia, potrafią wejść wszędzie i dobrać się do naszych zapasów.

Zamiast sięgać po chemię ze sklepu, warto przetestować trik skutecznie odstraszający owady. Istnieje bowiem naturalny i skuteczny sposób na wypędzenie mrówek, który nie wymaga stosowania trucizn.

Dlaczego kreda na mrówki w domu działa skutecznie?

Sekret nietypowego rozwiązania tkwi w chemii. RMF FM tłumaczy, że szkolna kreda składa się w ponad 98 proc. z węglanu wapnia. Substancja posiada zasadowy odczyn na poziomie około 8,5 pH, silnie zaburzający gospodarkę kwasowo-zasadową owadów i neutralizujący kwas mrówkowy. Jej sucha konsystencja ponadto jest nieprzyjemna dla intruzów, więc bariera staje się nie do przebycia.

Dodatkowo mrówki poruszają się po wyznaczonych trasach oznaczanych feromonami. Te niewidoczne szlaki pozwalają kolonii trafiać do pożywienia. "Gdy mrówki napotykają na kredową barierę, tracą orientację i nie są w stanie dotrzeć do celu" – czytamy w artykule. Narysowana linia przerywa zapachowe ścieżki, przez to robotnice się wycofują.

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Jak stosować kredę, aby odstraszyć insekty?

Gruba linia o szerokości od 5 do 10 milimetrów musi zostać wyrysowana bezpośrednio przed punktami wejścia do naszego domu. Zabezpieczyć należy progi drzwi wejściowych, okna balkonowe, tarasy oraz parapety. Ważne, by linia była ciągła i pozbawiona nawet najmniejszych przerw.

Domowy odstraszacz trzeba co jakiś czas odnawiać. Biały pył łatwo ściera się podczas porządków lub zmywa podczas deszczu. O tej metodzie warto pamiętać również na wakacjach. W wielu krajach południowej Europy owady bywają plagą również w hotelach. Kawałek kredy bez problemu zmieści się w każdej walizce.

Domowe sposoby na mrówki. Naturalne metody

Jeśli brakuje kredy pod ręką, istnieje lista alternatyw. Mrówek można się pozbyć za pomocą produktów dostępnych w każdym domu. Aby odciąć drogę, można zastosować zapory zapachowe lub proste mikstury. Najpopularniejsze domowe sposoby na mrówki to:

  • Sok cytrynowy – wyciśnięty na progi tworzy kwaśną zaporę odstraszającą owady.
  • Ocet kuchenny – przemywanie powierzchni skutecznie zamazuje szlaki i dezorientuje robotnice; w codziennych porządkach ocet bije na głowę drogie detergenty.
  • Naturalne olejki eteryczne – aromat lawendy lub mięty silnie zniechęca insekty.
  • Przyprawy kuchenne – rozsypanie cynamonu lub ostrej papryki bardzo szybko krzyżuje szyki zwiadowcom.
  • Soda oczyszczona – proszek idealnie nadaje się do zasypywania wejść do gniazd.
  • Ziemia okrzemkowa – preparat mechanicznie niszczący pancerzyki szkodników.

    • Najlepszą obroną pozostaje zawsze dbanie o czystość w domu, mieszkaniu i okolicach. Regularne wycieranie blatów czy wyrzucanie śmieci sprawi, że mrówki nie wyczują u nas jedzenia lub nie będą miały po co przychodzić.