rówki często odwiedzają kuchnie w poszukiwaniu pożywienia. Zwykła kreda to bezpieczna metoda na ich odstraszenie. Fot. Cherkas / Shutterstock

Inwazja mrówek to problem dotykający zarówno właścicieli domów, jak i mieszkańców bloków. Gdy insekty opanowują przedpokoje i blaty, tradycyjne metody często zawodzą. Istnieje jednak humanitarny sposób na mrówki wykorzystujący zwykłą kredę, którą kiedyś pisaliśmy na tablicach w szkole.

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W środowisku naturalnym mrówki wykonują tytaniczną pracę. Nieustannie sprzątają martwą materię i napowietrzają glebę. W naszych mieszkaniach są jednak problem. Szukając jedzenia, potrafią wejść wszędzie i dobrać się do naszych zapasów.

Zamiast sięgać po chemię ze sklepu, warto przetestować trik skutecznie odstraszający owady. Istnieje bowiem naturalny i skuteczny sposób na wypędzenie mrówek, który nie wymaga stosowania trucizn.

Dlaczego kreda na mrówki w domu działa skutecznie?

Sekret nietypowego rozwiązania tkwi w chemii. RMF FM tłumaczy, że szkolna kreda składa się w ponad 98 proc. z węglanu wapnia. Substancja posiada zasadowy odczyn na poziomie około 8,5 pH, silnie zaburzający gospodarkę kwasowo-zasadową owadów i neutralizujący kwas mrówkowy. Jej sucha konsystencja ponadto jest nieprzyjemna dla intruzów, więc bariera staje się nie do przebycia.

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Dodatkowo mrówki poruszają się po wyznaczonych trasach oznaczanych feromonami. Te niewidoczne szlaki pozwalają kolonii trafiać do pożywienia. "Gdy mrówki napotykają na kredową barierę, tracą orientację i nie są w stanie dotrzeć do celu" – czytamy w artykule. Narysowana linia przerywa zapachowe ścieżki, przez to robotnice się wycofują.

Jak stosować kredę, aby odstraszyć insekty?

Gruba linia o szerokości od 5 do 10 milimetrów musi zostać wyrysowana bezpośrednio przed punktami wejścia do naszego domu. Zabezpieczyć należy progi drzwi wejściowych, okna balkonowe, tarasy oraz parapety. Ważne, by linia była ciągła i pozbawiona nawet najmniejszych przerw.

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Domowy odstraszacz trzeba co jakiś czas odnawiać. Biały pył łatwo ściera się podczas porządków lub zmywa podczas deszczu. O tej metodzie warto pamiętać również na wakacjach. W wielu krajach południowej Europy owady bywają plagą również w hotelach. Kawałek kredy bez problemu zmieści się w każdej walizce.

Domowe sposoby na mrówki. Naturalne metody

Jeśli brakuje kredy pod ręką, istnieje lista alternatyw. Mrówek można się pozbyć za pomocą produktów dostępnych w każdym domu. Aby odciąć drogę, można zastosować zapory zapachowe lub proste mikstury. Najpopularniejsze domowe sposoby na mrówki to:

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Sok cytrynowy – wyciśnięty na progi tworzy kwaśną zaporę odstraszającą owady. Ocet kuchenny – przemywanie powierzchni skutecznie zamazuje szlaki i dezorientuje robotnice; w codziennych porządkach – przemywanie powierzchni skutecznie zamazuje szlaki i dezorientuje robotnice; w codziennych porządkach ocet bije na głowę drogie detergenty Naturalne olejki eteryczne – aromat lawendy lub mięty silnie zniechęca insekty. Przyprawy kuchenne – rozsypanie cynamonu lub ostrej papryki bardzo szybko krzyżuje szyki zwiadowcom. Soda oczyszczona – proszek idealnie nadaje się do zasypywania wejść do gniazd. Ziemia okrzemkowa – preparat mechanicznie niszczący pancerzyki szkodników.