Do którego pojemnika wyrzucić rozbity talerz? Fot. shutterstock

Rozbicie talerza – taka wpadka w kuchni zdarzyła się chyba każdemu. Kiedy sprzątamy kawałki stłuczonego naczynia, automatycznie pojawia się pytanie: do którego kosza powinny trafić? Okazuje się, że w tym momencie większość z nas popełnia poważny błąd i wybiera niewłaściwy pojemnik.

Daj napiwek autorowi Daj napiwek autorowi

REKLAMA

Talerz wypadł nam z ręki i rozbił się w drobny mak – taka wtopa w kuchni zdarzyła się chyba wszystkim choć raz w życiu. I tak większość z nas, kierując się intuicją, bez dłuższego zastanowienia wybiera zielony pojemnik przeznaczony na szkło. W końcu talerz czy szklanka to materiał bardzo bliski butelce. Okazuje się jednak, że to jeden z najpowszechniejszych i najbardziej szkodliwych błędów, jakie popełniamy podczas codziennej segregacji odpadów.

Gdzie wyrzucić rozbity talerz? Pierwsza myśl może nas zmylić...

Gdzie wyrzucić rozbity talerz? Prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna: należy wybrać pojemnik na odpady zmieszane (czarny kosz). Dotyczy to naczyń wykonanych z ceramiki, porcelany, szkła hartowanego oraz naczyń żaroodpornych.

REKLAMA

Tego typu materiały mają inną temperaturę topnienia oraz skład chemiczny niż standardowe szkło (np. słoiki i butelki). Wrzucenie ceramiki do zielonego pojemnika na szkło zanieczyszcza surowiec i uniemożliwia jego recykling. Co ważne ta sama zasada dotyczy również rozbitego kubka, kafelek i wszelkich elementów ceramicznych.

Co ważne, większą ilość surowca (czyli śmieci powstałe np. przy remoncie łazienki lub kuchni) powinniśmy oddać do lokalnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Jak bezpiecznie wyrzucić potłuczone naczynie?

Ostre odłamki mogą przeciąć worek i zranić pracowników odbierających śmieci albo nas samych przy sprzątaniu. Zadbaj więc o bezpieczeństwo w prostych krokach:

REKLAMA

Do zbierania potłuczonego naczynia najlepiej użyć zmiotki z szufelką, jeśli akurat takiej nie masz, zrób to przy pomocy grubej warstwy papieru. Owiń potłuczone kawałki w grubą gazetę, stary papier, folie lub tekturę. Wrzuć tak zabezpieczony pakunek do czarnego kosza na odpady zmieszane, nie rób tego z dużej wysokości.

Opłaty za śmieci coraz wyższe, a segregacja często kłopotliwa

REKLAMA