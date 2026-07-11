Tajfun Bavi, Chiny
Tajfun Bavi zmierza w stronę Chin z niszczycielską siłą Fot. Zrzut ekranu / windy.com

Chiny przygotowują się na uderzenie potężnego tajfunu Bavi, który ma dotrzeć do wschodniego wybrzeża kraju w nocy z soboty na niedzielę. Na miejscu trwa ewakuacja setek tysięcy osób przed niszczycielskim żywiołem. Wydano także najwyższy czerwony alert przed nadchodzącymi opadami deszczu.

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Szalejący od kilku dni na Pacyfiku supertajfun Bavi sieje spustoszenie. Ekstremalne porywy wiatru i ulewy uderzyły w sobotę rano w wyspy japońskiej prefektury Okinawa, a w kolejnych godzinach żywioł przejdzie nieopodal Tajwanu. Najgroźniejsze jednak dopiero przed nami. W nocy z soboty na niedzielę cyklon ma wejść nad ląd, uderzając bezpośrednio we wschodnio-południowe wybrzeże Chin.

Wielka ewakuacja w Chinach przed supertafjunem

Jak podaje agencja Reuters, chińskie władze podjęły już decyzję o ewakuacji ponad 1,8 miliona mieszkańców. Żywioł zbliża się między innymi do 10-milionowego miasta Wenzhou. Z samej prowincji Zhejiang, w której jest ono położone, uciekać musiało 1,7 miliona ludzi. Ewakuacja objęła również ponad 100 tysięcy osób z sąsiedniej prowincji Fujian.

Tajfun przesuwa się teraz nad chłodniejszymi wodami, przez co powoli zwalnia i nieznacznie słabnie. Wciąż stanowi jednak potężne zagrożenie ze względu na niesioną ze sobą wilgoć, a jego pasma deszczu mają powierzchnię zbliżoną wielkością do terytorium Francji. Prędkość wiatru sięga 144 km/h, co odpowiada huraganowi pierwszej kategorii. O ile Japonia i Tajwan nie odnotowały dotąd ofiar śmiertelnych, to w wyniku nasilonego przez tajfun monsunu na Filipinach zginęło 17 osób.

Z aktualnych prognoz wynika, że Bavi w nocy z 11 na 12 lipca wejdzie nad obszar lądowy Chin. Jeśli uderzy bezpośrednio w wybrzeże prowincji Zhejiang, w samym Szanghaju wystąpią bardzo silne ulewy oraz wiatr osiągający nawet 11 stopni w skali Beauforta. Oprócz Szanghaju w strefie najwyższego ryzyka znajdują się prowincje Jiangsu, Zhejiang oraz północne krańce Fujian.

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Czerwony alert meteorologiczny i ostrzeżenia dla podróżnych

W sobotę 11 lipca na polskim portalu rządowym gov.pl opublikowano specjalny komunikat ostrzegający przed załamaniem pogody na terenie Chin, które gwałtownie się pogarsza. Podkreślono w nim, że Chińskie Krajowe Centrum Meteorologiczne wydało najwyższy, czerwony alert w związku ze zbliżającymi się ulewami. W niektórych miejscach może spaść ponad 75 mm deszczu w zaledwie godzinę, a dobowe sumy opadów z łatwością mogą przekroczyć nawet 150 mm.

Alerty obejmują szereg regionów, w tym Hebei, Tianjin, Shandong oraz sam Pekin. Władze chińskiej stolicy ostrzegają mieszkańców przed wylewającymi rzekami, lawinami błotnymi na terenach górskich oraz podtopieniami na obszarach niżej położonych. Polska strona rządowa w swoim oświadczeniu stanowczo odradza też podróże do środkowych Chin, w tym do prowincji Henan, Hubei, Anhui czy Jiangxi. Tereny te wciąż zmagają się ze skutkami niedawnego tajfunu Maysak. Teraz wschodnia część prowincji Hunan i Anhui przyjmie front niosący od 100 do 200 mm wody, a w prowincji Hubei istnieje wysokie ryzyko wystąpienia nawałnic oraz lokalnych trąb powietrznych.

Według synoptyków tajfun Bavi zacznie przesuwać się bardziej na północ kraju w okolicach poniedziałku. Służby przypominają, aby do tego czasu na bieżąco śledzić lokalne komunikaty, zrezygnować z wyjazdów do absolutnego minimum i pod żadnym pozorem nie przebywać w rejonach przybrzeżnych.