Prognoza pogody na najbliższe dni. Gorąco powróci w przyszłym tygodniu (mapka na 16 lipca) Fot. wxcharts.com

Pogoda funduje nam ostatnio same skrajności. Dopiero co narzekaliśmy na piekielne upały, a teraz z szaf wyciągamy grubsze bluzy i kurtki. Jeśli czekacie na szybki powrót gorącego lata, musicie uzbroić się w cierpliwość. W tym tygodniu skwar na pewno nie wróci.

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Pod koniec czerwca doświadczyliśmy pierwszej fali upałów i ostatecznie został odnotowany nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce. Dziś (6 lipca) z kolei ranem w wielu częściach kraju było zaledwie ok. 10 stopni na plusie. Ochłodzenie potrwa jeszcze kilka dni.

Prognoza pogody na ten tydzień. Temperatury i opady

Z modeli meteorologicznych udostępnionych przez IMGW wprost wynika, że najbliższe dni upłyną pod znakiem raczej "złotej polskiej jesieni" niż lata. W poniedziałek i wtorek termometry pokażą maksymalnie od 15 do 24 stopni Celsjusza, przy czym najchłodniej będzie na północy.

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Minimalne temperatury Fot. IMGW

Środek tygodnia to kolejne spadki i chłodne masy powietrza. W środę i czwartek na południu kraju słupki na termometrach zatrzymają się w okolicach 14 stopni, a nocami mogą spaść nawet do 8 stopni. Taka sytuacja utrzyma się do piątku.

Do niskich wskazań termometrów dojdą intensywne opady. Wyliczenia oparte na modelu ECMWF wskazują, że we wtorek na północnym zachodzie spadnie do 24 mm deszczu. Z kolei w niedzielę, 12 lipca, lokalnie na północy kraju ulewy przyniosą nawet 35 mm.

Prognoza opadów deszczu Fot. IMGW

Data powrotu upałów do Polski. Prognoza na połowę lipca

Ocieplenie nadejdzie bardzo powoli. Powrót wyższych temperatur odczujemy dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Jednak nadchodzący weekend (11–12 lipca) przyniesie delikatną poprawę, bo na południowym zachodzie ociepli się do 28 stopni. Prawdziwa prawdziwa zmiana nadejdzie we wtorek i środę (14 i 15 lipca).

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W połowie miesiąca zrobi się wyraźnie cieplej. W środę 15 lipca zobaczymy na termometrach na zachodzie do 29 stopni Celsjusza. Ten powrót letnich wartości zbiegnie się ze zdecydowanie mniejszą ilością deszczu. Od wtorku opady zaczną zanikać, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju, gdzie spadnie zaledwie 0,1 mm wody. Czeka nas suchy i bardzo ciepły okres.

Długoterminowa prognoza pogody na sierpień i końcówkę lipca

Spoglądając na prognozę pogody na całe lato 2026, można wyciągnąć wniosek, że druga połowa wakacji także nie będzie obfitować w rekordowe skwary. Mapy anomalii średniej temperatury pokazują, że tydzień między 13 a 19 lipca przyniesie spore odchylenia od norm.

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Na południowym zachodzie zobaczymy aż o 4,2 stopnia powyżej normy. Średnie maksymalne temperatury dobiją w tym czasie do 29 stopni (oczywiście w cieniu). Wygląda na to, że to będzie najcieplejszy moment obecnego miesiąca.

Później nadejdzie zapowiadana stabilizacja. Przełom lipca i sierpnia, od 27 lipca do 2 sierpnia, to znów wyraźne ochłodzenie. Dostaniemy nam umiarkowane od 21 do 27 stopni Celsjusza.