Pogoda funduje nam ostatnio same skrajności. Dopiero co narzekaliśmy na piekielne upały, a teraz z szaf wyciągamy grubsze bluzy i kurtki. Jeśli czekacie na szybki powrót gorącego lata, musicie uzbroić się w cierpliwość. W tym tygodniu skwar na pewno nie wróci.
Pod koniec czerwca doświadczyliśmy pierwszej fali upałów i ostatecznie został odnotowany nowy rekord najwyższej temperatury w Polsce. Dziś (6 lipca) z kolei ranem w wielu częściach kraju było zaledwie ok. 10 stopni na plusie. Ochłodzenie potrwa jeszcze kilka dni.
Prognoza pogody na ten tydzień. Temperatury i opady
Z modeli meteorologicznych udostępnionych przez IMGW wprost wynika, że najbliższe dni upłyną pod znakiem raczej "złotej polskiej jesieni" niż lata. W poniedziałek i wtorek termometry pokażą maksymalnie od 15 do 24 stopni Celsjusza, przy czym najchłodniej będzie na północy.
Środek tygodnia to kolejne spadki i chłodne masy powietrza. W środę i czwartek na południu kraju słupki na termometrach zatrzymają się w okolicach 14 stopni, a nocami mogą spaść nawet do 8 stopni. Taka sytuacja utrzyma się do piątku.
Do niskich wskazań termometrów dojdą intensywne opady. Wyliczenia oparte na modelu ECMWF wskazują, że we wtorek na północnym zachodzie spadnie do 24 mm deszczu. Z kolei w niedzielę, 12 lipca, lokalnie na północy kraju ulewy przyniosą nawet 35 mm.
Data powrotu upałów do Polski. Prognoza na połowę lipca
Ocieplenie nadejdzie bardzo powoli. Powrót wyższych temperatur odczujemy dopiero w połowie przyszłego tygodnia. Jednak nadchodzący weekend (11–12 lipca) przyniesie delikatną poprawę, bo na południowym zachodzie ociepli się do 28 stopni. Prawdziwa prawdziwa zmiana nadejdzie we wtorek i środę (14 i 15 lipca).
W połowie miesiąca zrobi się wyraźnie cieplej. W środę 15 lipca zobaczymy na termometrach na zachodzie do 29 stopni Celsjusza. Ten powrót letnich wartości zbiegnie się ze zdecydowanie mniejszą ilością deszczu. Od wtorku opady zaczną zanikać, szczególnie w centrum i na zachodzie kraju, gdzie spadnie zaledwie 0,1 mm wody. Czeka nas suchy i bardzo ciepły okres.
Długoterminowa prognoza pogody na sierpień i końcówkę lipca
Spoglądając na prognozę pogody na całe lato 2026, można wyciągnąć wniosek, że druga połowa wakacji także nie będzie obfitować w rekordowe skwary. Mapy anomalii średniej temperatury pokazują, że tydzień między 13 a 19 lipca przyniesie spore odchylenia od norm.
Na południowym zachodzie zobaczymy aż o 4,2 stopnia powyżej normy. Średnie maksymalne temperatury dobiją w tym czasie do 29 stopni (oczywiście w cieniu). Wygląda na to, że to będzie najcieplejszy moment obecnego miesiąca.
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Później nadejdzie zapowiadana stabilizacja. Przełom lipca i sierpnia, od 27 lipca do 2 sierpnia, to znów wyraźne ochłodzenie. Dostaniemy nam umiarkowane od 21 do 27 stopni Celsjusza.
Taka przyjemna, zrównoważona aura utrzyma się także w pierwszym tygodniu sierpnia. Dopiero połowa tego miesiąca znów zapowiada się nieco cieplej. Ekstremalnych upałów jednak nie widać. Po piekielnym czerwcu lato pokaże swoje łagodniejsze, bardziej przewidywalne oblicze.