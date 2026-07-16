Joanna Słowińska odeszła w wieku 55 lat. Była wyjątkową wokalistką na polskiej scenie muzycznej Fot. Zrzut ekranu / Youtube.com / etnokraków/rozstaje

W czwartek 16 lipca polskie środowisko artystyczne obiegła wyjątkowo smutna wiadomość. W wieku 55 lat odeszła Joanna Słowińska, uznana wokalistka i skrzypaczka, znana przede wszystkim jako wybitna postać z polskiej sceny muzyki folkowej oraz etnicznej. Od kilku lat zmagała się z ciężką chorobą.

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Informację o śmierci wybitnej artystki przekazała Radiu Kraków rodzina zmarłej. Joanna Słowińska była szczególnie związana ze sceną artystyczną w Krakowie, dlatego do jej śmierci odniosło się także wiele tamtejszych organizacji ze środowiska muzycznego i nie tylko.

Działalność i życie w Krakowie

Nazywana "pierwszą damą polskiego folku" Joanna Słowińska odeszła w wieku 55 lat. Od kilku lat artystka zmagała się z ciężką chorobą nowotworową. Przyszła na świat w 1971 roku w Strzelcach Krajeńskich, a edukację muzyczną odebrała na Akademii Muzycznej w Poznaniu, której była absolwentką. Jako pieśniarka i skrzypaczka przez lata budowała swoją pozycję, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów na krajowej scenie muzycznej.

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Choć wokalistka pochodziła z innej części kraju, to właśnie z Krakowem związała większość swojego życia. To tam mieszkała, tworzyła oraz prowadziła działalność edukacyjną. Jej wpływ na lokalne środowisko kulturalne był ogromny. Wspólnie z mężem, Janem Słowińskim, powołała do życia festiwal EtnoKraków/Rozstaje. Wydarzenie to od lat z powodzeniem przybliża słuchaczom etniczne brzmienia z różnych stron świata. Słowińska chętnie angażowała się również w inne miejskie projekty, występując chociażby podczas krakowskiego festiwalu Wianki.

Od folku po "Tryptyk Świętokrzyski"

Zainteresowania muzyczne wokalistki nie ograniczały się wyłącznie do tradycyjnych form. Artystka równie dobrze odnajdywała się w piosence literackiej, utworach pisanych na potrzeby teatru oraz w produkcjach filmowych. Była współzałożycielką znanej grupy Muzykanci, z którą regularnie koncertowała na licznych wydarzeniach nurtu world music na całym świecie. W swoim autorskim dorobku zgromadziła łącznie sześć solowych albumów.

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Szerokiej publiczności dała się poznać także dzięki muzyce oratoryjnej i kantatowej. Współpracowała z uznanymi polskimi twórcami, takimi jak Zygmunt Konieczny, Jerzy Maksymiuk czy Bartłomiej Gliniak. Dużą rozpoznawalność przyniósł jej udział w popularnych projektach muzycznych Piotra Rubika, na czele ze słynnym "Tryptykiem Świętokrzyskim".

Medale i uznanie krytyków

Przez lata aktywności praca Joanny Słowińskiej była doceniana zarówno przez środowisko muzyczne, jak i instytucje państwowe. Nagrania z udziałem artystki przyniosły jej Złote, Platynowe oraz Diamentowe Płyty, które przyznaje Związek Producentów Audio-Video (ZPAV). Z kolei za krążki "Muzykanci", "Live in Alchemia" oraz "Możesz być" wokalistka otrzymała prestiżowy tytuł Folkowego Fonogramu Roku nadawany przez Polskie Radio.

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