Pociąg, pociąg towarowy, wypadek kolejowy
Pociąg towarowy wykoleił się i częściowo wpadł do rzeki Fot. Facebook.com / Tomasz Michałowski- Burmistrz Piwnicznej-Zdroju

W gminie Piwniczna-Zdrój doszło w piątek do niebezpiecznego wypadku kolejowego. Pociąg towarowy wykoleił się z torów, a część jego składu wpadła do rzeki Poprad. Ruch pociągów został wstrzymany i podróżni muszą liczyć się ze sporymi utrudnieniami.

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W piątek, 17 lipca około godziny 15:30 na granicy miejscowości Łomnica Zdrój i Wierchomla Wielka (gmina Piwniczna-Zdrój) w województwie małopolskim doszło do groźnego wypadku na torach. Z szyn wykoleił się pociąg towarowy, a część jego składu wpadła do przepływającej obok rzeki Poprad. Na miejscu trwa akcja służb. Podróżni zostali z kolei poinformowani o występujących utrudnieniach w kursowaniu pociągów na trasie.

Przyczyny wykolejenia pociągu i poszkodowani

Jak przekazał portalowi Sądeczanin Michał Satoła, rzecznik Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Krakowie, wagony pociągu były puste, a w wyniku zdarzenia nikt z obsługi nie odniósł żadnych obrażeń.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzecznika, na miejscu zdarzenia natychmiast pojawili się policjanci oraz funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei z Muszyny. Część składu pociągu znalazła się w rzece, a skomplikowana akcja jego wydobycia oraz wyłączenie linii z użytku potrwają prawdopodobnie jeszcze przez kilka dni.

Z nieoficjalnych ustaleń serwisu Sądeczanin wynika, że przyczyną wypadku mogło być wykrzywienie torów pod wpływem wysokich temperatur. Dokładne powody ustali jednak specjalna komisja.

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Spore utrudnienia w ruchu kolejowym dla podróżnych

Zdarzenie całkowicie zablokowało ruch kolejowy. O utrudnieniach na trasie do i z Krynicy-Zdroju ostrzegał w mediach społecznościowych burmistrz Piwnicznej-Zdroju, Tomasz Michałowski.

"Uwaga! Pociąg towarowy wykoleił się do rzeki Poprad w pobliżu Wierchomli. W związku z tym przez najbliższe godziny linia kolejowa w kierunku Krynicy-Zdroju oraz w kierunku przeciwnym będzie nieprzejezdna. Podróżni powinni liczyć się z utrudnieniami i śledzić bieżące komunikaty przewoźników dotyczące zmian w kursowaniu pociągów" – informował burmistrz w serwisie Facebook.

W odpowiedzi na awarię, spółka PKP Intercity uruchomiła zastępczą komunikację autobusową. Na odcinku Stary Sącz – Wierchomla autobusy obsłużą pasażerów pociągów IC "Malinowski" oraz TLK "Małopolska". Z kolei dla składu TLK "Karpaty" z Krynicy-Zdroju wprowadzono transport kołowy na dłuższym fragmencie trasy, od Muszyny aż do Krakowa Głównego.

Przewoźnicy zalecają podróżnym śledzenie aktualnych komunikatów na stacjach oraz w Portalu Pasażera.