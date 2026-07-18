Marinna Schreiber zapytała, czy ma zwidy ws. "flagi Ukrainy". I wyszło, że ma
Marianna Schreiber zamieściła nagranie, w którym pytała, czy widzi flagę Ukrainy Fot. Facebook / Marianna Schreiber. Montaż: naTemat

Marianna Schreiber zamieściła w mediach społecznościowych nagranie, w którego opisie zadała pytanie o to, czy aby wzrok jej nie myli. Była żona ministra PiS i celebrytka zastanawiała się, czy widzi powiewającą na maszcie flagę Ukrainy. Ostatecznie wątpliwości rozwiano na jej niekorzyść.

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Marianna Schreiber chętnie zabiera w internecie głos na temat Ukrainy. W ostatnim czasie wstawiła na Facebooka nagranie, w którym krytykowała ministra obrony narodowej, Władysława Kosiniaka-Kamysza, za "rozbrojenie polskiej armii" i "straszenie nas wojną". "Rząd oddał Ukrainie nasz polski sprzęt. Nie ma na to naszej zgody" – napisała w opisie wideo.

W piątek (17 lipca) aktywistka o prawicowych poglądach podzieliła się z internautami innym klipem, który również dotyczył Ukrainy. Użytkownicy portalu X (dawnego Twittera) pospieszyli z wyjaśnieniami.

Nagranie Marianny Schreiber rozgrzało internet. Miała zwidy ws. "flagi Ukrainy"?

Była żona Łukasza Schreibera nagrała swoją podróż samochodem w kierunku Gdańska na drodze ekspresowej S6. "Właśnie przejechałam drogą S6 i mam pytanie: czy ja mam zwidy czy to flaga Ukrainy na maszcie?" – napisała na X, załączając do wpisu klip z powiewającą w oddali flagą składającą się z dwóch równych, poziomych pasów. Internauci próbowali uzmysłowić Mariannie Schreiber, że faktycznie coś jej się chyba przewidziało.

"Pani Marianno, to flaga Kaszub" – stwierdził jeden z użytkowników X. "To jest niebieski. Wiem, co widziałam, i odróżniam kolory" – odpowiedziała krótko autorka nagrania, nawiązując do niebiesko-żółtego koloru ukraińskiej flagi. Pod postem posypały się komentarze wyśmiewające Schreiber. "Może ty, Marianno, nie wiesz, gdzie jesteś, albo wracasz z Moskwy?"; "Tak wygląda fanatyzm, drodzy mili"; "Flaga Kaszub, wystarczy zapytać Google'a" – czytamy.

Dalsza część artykułu poniżej.

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Przypomnijmy, że flaga kaszubska jest złożona z dwóch pasów jednakowej szerokości – na dole ma kolor żółty, na górze czarny. Jej barwy pochodzą od kaszubskiego herbu przedstawiającego czarnego gryfa na złotym polu. Flagi Kaszub są nieodłączną częścią krajobrazu województwa pomorskiego i przejawem lokalnego patriotyzmu autochtonicznej zachodniosłowiańskiej grupy etnicznej.

Jak podało Radio Gdańsk, w 2025 roku z okazji XXVI Światowego Zjazdu Kaszubów oficjalnie odsłonięto polsko-kaszubskie tablice na S6, a na węźle Szemud zawisła właśnie ta największa kaszubska flaga (maszt wynosi 24 metry wysokości, a flaga liczy aż 30 metrów kwadratowych).

Wołodymyr Zełenski chce naprawić relacje między Polską a Ukrainą

Kontrowersyjna decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA" zapoczątkowała trwający od kilku tygodni spór pomiędzy Polską a Ukrainą, który zbiegł się w czasie z antyukraińskimi incydentami, takimi jak wyzywanie 12-letnich Ukrainek przez dorosłego mężczyznę w autobusie.

Prezydent Ukrainy oficjalnie poinformował o krokach mających na celu naprawę stosunków polsko-ukraińskich. "Wszyscy w Europie potrzebują dobrych sąsiedzkich, równoprawnych i wzajemnie korzystnych relacji, które budowane są na szacunku. Polska udzieliła Ukrainie znaczącego wsparcia po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji Rosji i jesteśmy Polsce wdzięczni. Obrona niepodległości Ukrainy to bezpośrednie wzmacnianie niepodległości Polski, a wyzwaniom bezpieczeństwa, [...], można sprostać jedynie poprzez współpracę" – napisał.