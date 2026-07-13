Mężczyzna zaatakował nastolatki z Ukrainy w autobusie w Bielsku-Białej. Fot. Shutterstock, w ramce: X / Mateusz Rybak, za: Michał Strelnikov, montaż: naTemat.pl

Właśnie wystawiony został spektakl śmiałej ksenofobii w przestrzeni publicznej. Wczoraj mężczyzna w średnim wieku zaatakował 12-letnie Ukrainki w miejskim autobusie w Bielsku-Białej. Na skandalicznym nagraniu słyszymy krzyki, wulgaryzmy i groźby. Antyukraińskie nastroje sięgają kolejnego kuriozum, a dumni patriotyczni "bojownicy" biorą się za coraz silniejszych oponentów.

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Jak podaje portal bielsko.info, w autobusie linii numer 8 w Bielsku-Białej doszło do ataku na 12-letnie dzieci z Ukrainy ze strony około 40-letniego mężczyzny. Napastnik zaatakował dziewczynki werbalnie. Pod adresem młodych osób padł stek wulgaryzmów i obelg. Jego czyn został udokumentowany na nagraniu wideo, którego autorką jest jedna z zaatakowanych osób. Na nagraniu w pewnym momencie widać też sprawcę. Nie widać natomiast żadnej reakcji ze strony osób postronnych.

Dorosły mężczyzna zaatakował 12-letnie Ukrainki

"G*wniary wyrosły? Na naszych pieniądzach" – słyszymy na początku nagrania. Agresor deklaruje również, że "to się skończy niedługo". Cała jego wypowiedź okraszona jest niezwykle niecenzuralnym językiem.

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Mężczyzna groził nagrywającej go dziewczynce słowami "Wiem, gdzie mieszkasz". Na prośbę, by doprecyzował, co ma na myśli, stwierdził: "Gdzie mieszkasz? Na Ukrainie". Na próby porozumienia się z nim mężczyzna krótko odpowiedział: "Nie pyskuj, bo nie jesteś w domu".

Dzieci z nagrania broniły się przed agresywnymi zapędami mężczyzny. Z ich strony padły pytania "O co pan na mnie krzyczy?" i "Czy może pan mnie nie dotykać?". Niestety pytania jeszcze mocniej rozjuszyły napastnika. Po nich pada niecenzuralna wiązanka na temat tego, kto powinien (i z jakiego powodu) wyjechać z Polski.

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Sprawę nagłośnił Mateusz Rybak, wolontariusz działający na rzecz uchodźców na granicy polsko-białoruskiej i organizator transportów medycznych na Ukrainę. Mężczyzna deklaruje, że udostępnione przez niego wideo pochodzi od Michała Strelnikova.

"Policja zawsze w tego typu sprawach reaguje ale zawsze ustalenie sprawcy (ów) chwilę zajmuje" – tak do sprawy odniósł się na X Marcin Kierwiński, szef MSWiA.

Do sprawy odniosła się także rzeczniczka prasowa MSWiA, Karolina Gałecka. "W związku z opublikowanym w sieci nagraniem, na którym wobec ukraińskiego dziecka padają wulgaryzmy i groźby, Polska Policja prowadzi czynności zmierzające do ustalenia sprawcy. We współpracy z przewoźnikiem analizowane są okoliczności zdarzenia" – czytamy w jej oświadczeniu na X.

Fala negatywnych komentarzy po ataku w Bielsku-Białej

"Ten bydlak, który słownie zaatakował ukraińskie dziewczynki w Bielsku-Białej nie zaczął pierwszy. Dzielnie kontynuuje to, co zaczął Braun, Zajączkowska, Mentzen, a teraz na sztandary wziął Czarnek i Morawiecki. Takiej Polski chce ta koalicja nienawiści" – przekazała na X posłanka do Parlamentu Europejskiego, Katarzyna Gasiuk-Pihowicz.

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Z kolei Roman Giertych wezwał do odpowiedzi Krzysztofa Bosaka i Przemysława Czarnka: "Jak znam Marcina Kierwińskiego, to ten cham i agresor zaraz pójdzie siedzieć. Gorzej, że ci którzy swoją nienawiścią podżegają takich ludzi nie widzą do jakiej agresji prowadzą. I jeszcze to robią powołując się na chrześcijaństwo. Dumni jesteście Krzysztof Bosak, Przemysław Czarnek?" – zastanawiał się poseł KO na X.

Sprawa ataku na Ukrainki w Bielsku-Białej została zgłoszona do prokuratury

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zadeklarował zgłoszenie sprawy do prokuratury. Przedstawiciele organizacji określili sprawę kolejnym popisem "ordynarnego szowinizmu, ksenofobii i zwykłego tchórzostwa".

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"To co zrobił ten zwyrodnialec to jest ordynarne przestępstwo z nienawiści, motywowane ksenofobią i nacjonalizmem, wymierzone w bezbronne dzieci" – przekazano w oświadczeniu ośrodka na X.

Przedstawiciele organizacji wysłali oficjalne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa z artykułu 257 Kodeksu karnego (znieważenie publiczne z powodu przynależności narodowościowej) oraz artykułu 190 Kodeksu karnego (groźby karalne).

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zwrócił się również do lokalnych organów ścigania i MZK Bielsko-Biała o zabezpieczenie monitoringu w celu identyfikacji sprawcy.

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