Oficjalnie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata 2026. Największe święto fanów piłki nożnej zainaugurowała ceremonia otwarcia w Meksyku, na której wystąpiła gwiazda mundialowych hitów – Shakira.
Tegoroczny mundial zapisze się jako największy w historii (i bardzo kontrowersyjny). 23. mistrzostwa świata w piłce nożnej odbywają się po raz pierwszy w trzech krajach – w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. O tytuł powalczy rekordowa liczba drużyn, bo aż 48. Oznacza to również, że przygotowano aż trzy ceremonie otwarcia. Pierwsza z nich odbyła się dzisiaj, a na scenie zaśpiewał nie kto inny jak sama Shakira.
Od "Waka Waka" po "Dai Dai". Mundialowe powroty Shakiry
Historia Shakiry z mistrzostwami świata zaczęła się już w 2006 roku, równo 20 lat temu. Właśnie wtedy, podczas ceremonii zamknięcia mundialu w Niemczech, zaraz przed finałem Włochy-Francja zaśpiewała razem z Wyclefem Jeanem remiks swojego przeboju "Hips Don’t Lie".
Prawdziwy przełom nastąpił jednak cztery lata później. Na potrzeby mundialu w Republice Południowej Afryki w 2010 roku Shakira nagrała utwór "Waka Waka" ("This Time For Africa"). Piosenka niemal z miejsca stała się globalnym hitem i do dziś uchodzi za jeden z najlepszych sportowych hymnów wszech czasów. Na samym YouTube teledysk ma aż 4,5 miliarda wyświetleń.
W 2014 roku wokalistka triumfalnie powróciła na sportową scenę. Przy okazji mundialu w Brazylii wydała kolejny energetyczny utwór "La La La". W oficjalnym teledysku do tej piosenki wystąpili znani na całym świecie piłkarze, co tylko umocniło jej pozycję w świecie futbolu.
W tym roku Shakira, dziś 49-letnia, znów udowodniła, że mistrzostwa bez niej po prostu nie istnieją. Oficjalnym hymnem MŚ 2026 została piosenka "Dai Dai", którą piosenkarka wykonuje w duecie z raperem Burna Boyem. Dzisiaj zaprezentowała ją publiczności w Meksyku, oficjalnie otwierając ten historyczny turniej.
Ceremonia w Meksyku. Tak zaczął się mundial 2026
Przypominamy, jak dokładnie wygląda dzisiejszy piłkarski rozkład jazdy. O godzinie 18:30 wystartowała studio przez transmisją z pierwszej ceremonii otwarcia. Główna część widowiska na stadionie Estadio Azteca w Mexico City rozpoczęła się około 19:40. Na scenie pojawił się m.in. popularny piosenkarz J Balvin, a zaraz po nim wystąpiła Shakira.
Z kolei punktualnie o godzinie 21:00 zaplanowano pierwszy gwizdek w meczu otwarcia pomiędzy Meksykiem a RPA. To spotkanie będzie można śledzić na żywo na antenie TVP1, w TVP Sport i na stronie sport.tvp.pl. Warto jednocześnie pamiętać, że dzisiejsze wydarzenie to dopiero pierwsza z aż trzech zaplanowanych ceremonii otwarcia tegorocznego mundialu.