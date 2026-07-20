Trump po mistrzostwach zmienił zdanie ws. Hiszpanii. Fot. shutterstock

Za nami mistrzostwa świata 2026 w piłce nożnej. To Hiszpania mogła cieszyć się z triumfu. Po całej części oficjalnej Donald Trump rozmawiał z dziennikarzami. Właśnie wtedy nastąpił nagły zwrot akcji w sprawie jego nastawienia do Hiszpanów. A jeszcze niedawno mocno ich krytykował i kazał wstrzymać handel.

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Ten mundial był wyjątkowy. Zostały bowiem rozegrany po raz pierwszy w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku – a o tytuł powalczyła rekordowa liczba reprezentacji, bo aż 48 drużyn. Oprócz tego mieliśmy również trzy ceremonie otwarcia, a także wielkie "halftime show" na miarę Super Bowl.

W niedzielę 19 lipca odbył się finał na New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) w East Rutherford, w USA. Ostatecznie najlepsze na boisku okazała się drużyna Hiszpanii. Po 125 minutach gry i jednym golu Ferrana Torresa, piłkarze podnieśli Puchar Świata. Całą relację ze spotkania na bieżąco prezentowaliśmy w naTemat.

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Jak wspominaliśmy Donald Trump próbował ukraść Hiszpanii show. Moment krótki, ale żenujący uchwyciły kamery. Mowa o tym, co stało się po wręczeniu Pucharu Świata zwycieskiej drużynie. Zrobił to nie kto inny, jak Donald Trump i szef FIFA Gianni Infantino. Jednak polityk zamiast usunąć się w cień, stanął tuż obok piłkarzy i chciał z nimi pozować przed kamerami. Infantino musiał go stamtąd odciągać.

Trump zmienił nastawienie do Hiszpanii po MŚ 2026

Dodajmy, że jeszcze niedawno Trump mocno krytykował Hiszpanię. Po mistrzostwach świata spotkał się z dziennikarzami. To właśnie oni zapytali go, czy nadal istnieją napięcia w stosunkach Stanów Zjednoczonych z Madrytem.

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Okazało się, że prezydent USA o ostatnich napięciach chyba zupełnie zapomniał. – Z nikim nie mam napięć – powiedział. I ujawnił, ze rozmawiał z przedstawicielami Hiszpanii podczas meczu. Nie sprecyzował jednak z kim dokładnie. Wiadomo jednak, że na trybunach zasiadł zarówno król Hiszpanii Filip VI, jak i premier Pedro Sanchez.

Trump chciał wciągnąć NATO do wojny na Bliskim Wschodzie

Przypomnijmy, że aktywny udział NATO w wojnie na Bliskim Wschodzie to pobożne życzenie Trumpa. Ale jak dotąd wszystkie poproszone o to państwa członkowskie NATO odmówiły, co oczywiście zdenerwowało Trumpa.

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8 lipca podczas szczytu NATO w Ankarze nagle uderzył w Hiszpanów. Trwało spotkanie z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte, gdy Trump wprost zlecił swojemu sekretarzowi skarbu Scottowi Bessentowi wstrzymanie wszelkiego handlu z Hiszpanią.

– Hiszpania na nic się nie zgadza i nie powinieneś się nimi przejmować (...) Nie chcę prowadzić z nimi żadnego handlu, jasne? Zajmij się tym natychmiast. Nawet z nimi nie rozmawiaj. To beznadziejni ludzie. To źli ludzie. Zarabiają na nas tak dużo pieniędzy, a my dopilnujemy, żeby zarabiali znacznie mniej. Nie chcę mieć z nimi nic wspólnego – mówił Trump zwracając się do Bessenta.