Ceremonia zamknięcia MŚ 2026 zapowiada szereg światowych artystów – w tym Post Malone Fot. Shutterstock.com / Ben+Houdijk

Finałowy mecz na mistrzostwach świata w piłce nożnej 2026 pomiędzy Hiszpanią i Argentyną zbliża się już wielkimi krokami. Przed nim jednak, mundial trzeba było jakoś zakończyć – więc dzisiejsza ceremonia zamknięcia odbyła się także z przytupem.

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Mundial 2026 zapisze się na kartach historii jako największy, a przy tym także wzbudzający najwięcej kontrowersyjnych dyskusji. 23. edycja mistrzostw świata po raz pierwszy odbywała się na terytorium trzech państw: w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. O tytuł rywalizowała z kolei rekordowa liczba 48 reprezentacji.

Ostatecznie najlepsze na boisku okazały się ekipy Hiszpanii oraz Argentyny. To właśnie one powalczą dzisiaj, w niedzielę 19 lipca, o złoto podczas finału na New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) w East Rutherford, w USA. Piłkarze usłyszą pierwszy gwizdek sędziego dokładnie o godzinie 21:00 czasu polskiego. Zanim jednak rozpoczęły się emocje sportowe, na kibiców czekały jeszcze te artystyczne.

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Gwiazdy przed pierwszym gwizdkiem na MŚ 2026

Zapowiedziany występ w przerwie finałowego meczu między Hiszpanią a Argentyną wywołał w mediach sporo szumu. Nie była to jednak jedyna oprawa zaplanowana na dzisiejszy wieczór. FIFA początkowo przekazała, że oficjalna ceremonia zamknięcia mistrzostw rozpocznie się na 90 minut przed startem spotkania, czyli około godziny 19:30 czasu polskiego, jednak ostatecznie odbyła się z opóźnieniem.

Głównym wykonawcą wydarzenia był amerykański wokalista Post Malone. Zgodnie z planem, tuż przed rozpoczęciem meczu hymn Stanów Zjednoczonych wykonała piosenkarka i aktorka Jennifer Hudson, będąca laureatką prestiżowych nagród takich jak Emmy, Grammy oraz Oscar.

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Na stadionowej scenie pojawili się również inni wykonawcy, tacy jak Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, Christopher Macchio oraz IShowSpeed. Dodatkowo obecny był gość specjalny – aktor Tom Cruise, który wziął udział w specjalnym występie.

Jedno zakończenie i trzy ceremonie otwarcia

Dzisiejsze wydarzenie w USA oficjalnie zamknęło turniej, jednak warto przypomnieć, że tegoroczne mistrzostwa miały aż trzy otwarcia. Cofając się do 11 czerwca, kiedy mundial dopiero się rozpoczynał, odbyła się ceremonia inauguracyjna. Nie była ona jednak jedyna. Ze względu na fakt, że mecze rozgrywano w trzech państwach, zdecydowano się na zorganizowanie osobnego otwarcia w każdym z krajów gospodarzy. Główna i największa część widowiska towarzyszyła jednak pierwszemu spotkaniu na obiekcie Estadio Azteca w Mexico City, na terenie Meksyku.

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Na meksykańskiej scenie wystąpiła wówczas Shakira, której historia z mistrzostwami świata rozpoczęła się już w 2006 roku. Podczas tegorocznej edycji 49-letnia dziś artystka ponownie pojawiła się na turnieju. Oficjalnym hymnem MŚ 2026 została bowiem piosenka "Dai Dai", którą Shakira wykonuje w duecie z raperem Burna Boyem. Utwór został zaprezentowany publiczności na żywo w czerwcu, oficjalnie otwierając piłkarskie zmagania.

Tego samego dnia na murawie pojawił się również włoski tenor Andrea Bocelli. Na scenie towarzyszyła mu Ejae – amerykańska wokalistka koreańskiego pochodzenia, którą widzowie mogą kojarzyć jako głos bohaterki w animacji "K-popowe łowczynie demonów" oraz współautorkę utworu "Golden". Artyści wykonali wspólnie piosenkę "DNA". Jest to kompozycja stworzona również specjalnie na tegoroczne mistrzostwa, za którą stoi zróżnicowana grupa twórców: Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion oraz wspomniana Ejae. Tuż po tym muzycznym widowisku na murawę wybiegli piłkarze, by rozegrać pierwszy mecz turnieju: Meksyk – RPA.

Dzień później futbolowa gorączka przeniosła się na północ. 12 czerwca w Kanadzie, na stadionie BMO Field w Toronto wystąpili chociażby Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez i Nora Fatehi. Zaraz po nich do rywalizacji stanęły reprezentacje Kanady oraz Bośni i Hercegowiny.