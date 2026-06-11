Tegoroczny mundial ma aż trzy ceremonie otwarcia Fot. Shutterstock.com / kovop

Już dzisiaj wszyscy fani piłki nożnej zaczynają swoje wielkie święto. Oficjalnie startują mistrzostwa świata 2026, ale w tym roku emocje są... potrójne, bo czekają nas aż 3 ceremonie otwarcia mundialu!

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Tegoroczny mundial bez wątpienia zapisze się jako największy w historii, jeśli chodzi o jego skalę. 23. mistrzostwa świata w piłce nożnej zostaną rozegrane po raz pierwszy w trzech krajach – Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Meksyku – a o tytuł powalczy rekordowa liczba reprezentacji, bo aż 48 drużyn. Ponieważ mamy trzech dumnych gospodarzy, to przed nami również trzy ceremonie otwarcia, z których pierwsza wystartowała już dziś.

Trzy kraje, trzy inauguracje. Napięty grafik imprez

W ramach mundialu 2026 na kibiców czekają potężne emocje (niestety nie tylko te sportowe) i bardzo napięty grafik wydarzeń. Ponieważ turniej gości na terytorium trzech państw, w każdym z nich przeprowadzona zostanie oddzielna, wielka ceremonia otwarcia. Kolejne imprezy odbędą się po prostu tuż przed pierwszymi meczami poszczególnych gospodarzy – w Kanadzie i USA. Pierwsza, dzisiejsza, a zarazem główna ceremonia należy jednak do Meksyku.

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Wielkie świętowanie rozpoczęło się 11 czerwca na legendarnym Estadio Azteca w Mexico City. Ceremonia wystartowała o 19:40 czasu polskiego (czyli o 11:40 czasu lokalnego). Na scenie zobaczymy plejadę latynoskich i globalnych gwiazd. Wystąpili m.in. Shakira, Burna Boy, J Balvin, Maná oraz Belinda. Tuż po tym muzycznym widowisku na murawę wybiegną piłkarze, by rozegrać pierwszy mecz turnieju: Meksyk – RPA.

Dzień później futbolowa gorączka przeniesie się na północ. 12 czerwca w Kanadzie, na stadionie BMO Field w Toronto, o 19:30 naszego czasu (13:30 czasu lokalnego) wystąpią chociażby Michael Bublé, Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez i Nora Fatehi. Zaraz po nich do rywalizacji staną reprezentacje Kanady oraz Bośni i Hercegowiny.

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Z kolei amerykańska część świętowania odbędzie się na gigantycznym SoFi Stadium w Los Angeles. Dla widzów w Polsce będzie to już noc z 12 na 13 czerwca (początek o 01:30 polskiego czasu, co w USA oznacza 16:30). Zobaczymy tam występy takich muzycznych gigantów jak Katy Perry, Future, Anitta czy LISA z zespołu BLACKPINK. Całość zwieńczy piłkarskie starcie USA z Paragwajem.

Kultura, muzyka i hymn z udziałem Shakiry

Każda z tych trzech ceremonii ma stanowić spektakularne połączenie emocji sportowych z muzyką i kulturą. Warto bowiem pamiętać, że mistrzostwa świata to nie tylko same mecze na zielonej murawie, ale również cała oprawa wokół turnieju. To gigantyczna szansa na zaprezentowanie kultur krajów-organizatorów, a w tym roku mamy ich do celebrowania aż trzy.

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Zawsze towarzyszą temu muzyczne przeboje. Oficjalnym hymnem MŚ 2026 została piosenka "Dai Dai", wykonywana m.in. przez absolutną królową piłkarskich hitów – Shakirę. Do tego dochodzą oczywiście jeszcze trzy maskotki imprezy, każda z kraju organizatora: Łoś Maple z Kanady, Bielik Clutch ze Stanów Zjednoczonych oraz Jaguar Zayu z Meksyku.

Gdzie oglądać mecz Meksyk-RPA?

Na łamach naTemat.pl relacjonujemy przebieg tej historycznej imprezy, wychwytujemy najważniejsze momenty i dajemy znać, gdzie legalnie śledzić rozgrywki. W Polsce Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2026 na wyłączność pokazuje Telewizja Polska.