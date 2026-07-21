Matowy spray zastępuje żaluzje i rolety. Ochronisz swoją prywatność za kilkanaście złotych. Fot. Diatlova Tatiana / Shutterstock

Gęsta zabudowa osiedli czy okna w domu tuż przy chodniku utrudniają zachowanie intymności. Wiele osób inwestuje ogromne pieniądze w grube zasłony i rolety. Istnieje jednak znacznie tańsza metoda na zablokowanie widoku wścibskich oczu. W Action pojawił się spray za niespełna 11 zł, który daje efekt "zamrożonego szkła".

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Klasyczne zasłanianie szyb bywa sporym wydatkiem oraz wwiercaniem się w ścianę. Wynajmujący lokale rzadko mogą pozwolić sobie na takie modyfikacje. Zazwyczaj na oknach lądują więc bezinwazyjne rolety dzień-noc lub przyklejana folia mleczna.

Popularnością cieszą się również grube rolety rzymskie, plisy, statyczne folie z dekoracyjnymi wzorami, zasłony zaciemniające w stylu blackout czy też wewnętrzne drewniane okiennice.

Matowy spray Frosted Glass podbija polskie domy

Mniej oczywistym produktem do walki np. z kamerami monitoringu od sąsiada czy palącym słońcem jest matująca farba w aerozolu. Spray pod nazwą Frosted Glass znajdziemy w Action za równe 10,90 zł. Pojedyncza puszka wystarcza na pokrycie kilku okien.

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Sama aplikacja przypomina rozprowadzanie zwykłego lakieru, a nałożona powłoka wysycha w 10 minut. Środek ten sprawdza się przy malowaniu szyb zarówno wewnątrz pomieszczeń, jak i na zewnątrz budynków.

Zabezpieczenie przed wzrokiem sąsiadów rzadko wymusza pokrywanie całej powierzchni szklanej. W mieszkaniach na parterze wystarczy zazwyczaj zmatowić wyłącznie dolny fragment okna. Jak to zrobić? Kawałkiem papierowej taśmy malarskiej oddzielamy docelową strefę.

Zaschnięty środek tworzy na szkle powłokę przypominającą mrożoną taflę. Naturalne światło nadal oświetla całe wnętrze, a jednocześnie widok z perspektywy podwórka pozostaje całkowicie rozmyty.

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Jakie są opinie o sprayu z Action?

Internauci na grupie Action Polska Zakupy na Facebooku podzielili się obserwacjami dotyczącymi tego specyfiku.

"Użyłam, żeby sąsiad czy przechodzień nie widział, co dzieje się u mnie w domu. Miałam balkon vis-a-vis, na który wychodziła sąsiadka na fajkę, gdy rano ubierałam się do pracy. Zastosowałam tę metodę, żeby mnie nie widziała, bo nie miałam w oknach zasłon ani firanek" – opisała internautka. "Robione wczoraj, efekt całkiem ok. zobaczymy jak będzie z trwałością. Tylko strasznie śmierdzi przy aplikacji" – zauważył kolejny z użytkowników.

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Tak wygląda matowy spray na szybie Fot. Facebook

"Miałam kiedyś na szybie w łazience, daje całkiem spoko efekt. Długo się trzymał, ale z czasem wilgoć zrobiła swoje i się ta warstwa złuszczyła. Teraz mam naklejoną folię, zakupioną również w Action i jest świetna" – opisała swoją sytuację inna członkini grupy. "Szkoda zachodu, lepiej folie statyczną kupić. Można ją zdjąć bez bawienia się w skrobanie i rysowanie szyby" – stwierdziła kolejna komentująca.

Alternatywy w sieci i marketach budowlanych

Nie tylko Action ma ten spray. Szybko się jednak wyprzedaje, bo kosztuje niecałe 11 zł. Np. na Allegro najtańsze spraye dające efekt szronu kosztują 16,60 zł. Nieco droższą opcją jest popularny MTN PRO szyby wyceniany na około 34 zł oraz fiński preparat Maston za 34,90 zł.

W sieciach Leroy Merlin klienci znajdą farbę Rust-Oleum Frosted Glass za 59,90 zł. Z kolei na Amazonie dostępne są specjalistyczne aerozole Jenolite, których cena przekracza 77 zł.