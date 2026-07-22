Wypadek autobusu z turystami w Egipcie. Jechali na wycieczkę oglądać piramidy Fot. Liudmyla Leshchynets NEW/Shutterstock

W Egipcie trwa szczyt sezonu turystycznego. Kraj faraonów słynie jako idealne miejsce na wakacje all inclusive, ale wiele osób decyduje się także na jego głębsze odkrywanie. Niestety podróżni, którzy w środę 22 lipca mieli oglądać piramidy w Gizie, nie dotarli na miejsce z powodu poważnego wypadku.

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Piramidy to bez wątpienia jedne z najbardziej znanych budowli świata i magnes na turystów w Egipcie. Polacy chętnie jeżdżą tam z Hurghady, a także z Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj. Kilkunastogodzinna przeprawa nie zatrzymała także obywateli Turcji, którzy jechali tam autobusem. Na miejsce jednak nie dotrą z powodu bardzo poważnego wypadku.

Wypadek autobusu z turystami w Egipcie. 4 osoby w stanie krytycznym

O wypadku autobusu w Egipcie poinformowały lokalne media. Jak podaje serwis masrawy.com, autobus, którym podróżowali turyści z Turcji i jeden obywatel Azerbejdżanu, zderzył się z autem ciężarowym na drodze międzynarodowej w pobliżu miasta Ras Sudr na Półwyspie Synaj w środę 22 lipca w godzinach porannych.

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Autobus był częścią dużego konwoju turystycznego zmierzającego w kierunku Gizy. Turyści jechali oglądać piramidy i Wielkie Muzeum Egipskie, ale w najbliższym czasie na pewno tam nie dotrą. Jak widać na nagraniu opublikowanym przez Cairo24.com, przednia część autobusu została całkowicie zniszczona.

Z najnowszych informacji wynika, że ranne zostały 32 osoby. 27 to turyści z Turcji, 4 osoby pochodziły z Egiptu, a jedna z Azerbejdżanu. Stan czterech poszkodowanych określany jest jako krytyczny. Doznali oni m.in. poważnych obrażeń głowy.

Wypadki autobusów z turystami dużym problemem w Egipcie

Niestety do poważnych wypadków drogowych z udziałem turystów dochodzi częściej, niż chciałyby tego lokalne władze i sami podróżni. Jak przypomina Hurghada24.pl, w marcu tego roku na drodze z Marsa Alam do Al-Kusajr doszło do zderzenia autokaru turystycznego z samochodem dostawczym. Rannych zostało wówczas 21 osób – byli to wczasowicze z Niemiec i Holandii.

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