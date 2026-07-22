Park Żerański w Warszawie Fot.Park Żerański/Zarząd Zieleni m.st.Warszawy

Polska coraz częściej pojawia się w prestiżowych zagranicznych rankingach. Ostatnio niezwykły projekt z naszej stolicy zdobył uznanie w oczach międzynarodowego jury i został umieszczony na liście finalistów ważnego konkursu. Mamy szansę na jedno z najważniejszych wyróżnień w Europie.

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Ogłoszono właśnie listę finalistów konkursu European Prize for Urban Public Space 2026, organizowanego od 1999 roku przez Centrum Kultury Współczesnej w Barcelonie. Spośród zgłoszeń z całego kontynentu wybrano 25 projektów. Konkurs ten uwidacznia wyraźny trend: europejska architektura krajobrazu stawia na odporność na kryzys klimatyczny, a polscy twórcy po raz kolejny udowadniają, że potrafią narzucać te trendy całej Europie.

Park Żerański w Warszawie na prestiżowej liście

Na liście finalistów znalazł się warszawski Park Żerański, zaprojektowany przez pracownie Archigrest oraz TopoScape. O tym, czy nagroda trafi do stolicy, przekonamy się w październiku 2026 roku.

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Co sprawiło, że to właśnie Żerań zachwycił zagraniczne jury? Było to podejście do dawnego, nigdy nieukończonego portu rzecznego, gdzie przyroda po latach zaczęła odzyskiwać przestrzeń przekształconą niegdyś przez człowieka. Projektanci oparli swoją wizję na koncepcji "czwartej przyrody" (czyli roślinności, która rozwija się samoistnie i w sposób niekontrolowany na opuszczonych lub poprzemysłowych terenach) i nie wyczyścili przestrzeni z jej przemysłowych śladów.

W krajobrazie parku zachowano pozostałości fabryki Faelbet oraz betonowy gruz. Całość połączono z funkcją rekreacyjną Kanału Żerańskiego dzięki pomostom pływającym i dalbom cumowniczym, tworząc przestrzeń, która z czasem ma zostać wchłonięta przez rozrastający się las.

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Konkurencja z całej Europy. Warszawa nie będzie miała łatwo

Walka o zwycięstwo nie będzie łatwa, ponieważ polski projekt trafił na mocną konkurencję z innych miast. Na finałowej liście znalazł się m.in. Zuidpark w Antwerpii, czyli parking przekształcony w "zielone płuco miasta", a także Catalan Glòries Square w Barcelonie, w przypadku którego dawny węzeł drogowy zamieniono w park dający schronienie przed upałem. Takich rozwiązań potrzeba coraz bardziej także u nas, bo polskie miasta wpadają w pułapkę pogody. Silnym rywalem w walce o tytuł będzie również Ogród Terapeutyczny w Kijowie, stworzony z myślą o reintegracji weteranów wojennych.